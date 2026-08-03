La IA impulsa el 55% de los delitos cibernéticos en África, según revela un informe de INTERPOL – Trending News

La inteligencia artificial está impulsando actualmente el 55 por ciento de los delitos cibernéticos denunciados en África, lo que permite que los ataques sean más rápidos, más sofisticados y cada vez más difíciles de detectar, según el Informe de Evaluación de Ciberamenazas Africanas 2026 de INTERPOL. El informe de 40 páginas, publicado en la página X oficial de la organización, se basó en datos de encuestas realizadas en 36 países africanos…

La inteligencia artificial actualmente impulsa el 55 por ciento de los delitos cibernéticos denunciados en África, lo que permite que los ataques sean más rápidos, más sofisticados y cada vez más difíciles de detectar, según el Informe de evaluación de ciberamenazas en África 2026 de INTERPOL.

El informe de 40 páginas, publicado en la página oficial X de la organización, se basó en datos de encuestas de 36 países miembros africanos y advirtió que el cibercrimen ha evolucionado desde actividades criminales aisladas hasta un ecosistema industrializado y sin fronteras impulsado por inteligencia artificial.

INTERPOL señaló que, si bien la transformación digital de África se está acelerando, con más de 1.100 millones de suscriptores móviles registrados en 2025, la legislación sobre delitos cibernéticos sigue fragmentada y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el continente aún no están preparados de manera adecuada para responder a las amenazas basadas en la IA.

El informe identificó a África Oriental como un punto crítico para el fraude de dinero móvil y los ataques de ransomware dirigidos a infraestructuras críticas, mientras que el compromiso del correo electrónico empresarial (BEC) y las estafas románticas siguieron estando generalizados en África Central y Occidental. El sur de África, añadió, se ha convertido en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes globales debido a su alto nivel de conectividad a Internet.

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Según la evaluación, las pérdidas financieras relacionadas con los delitos cibernéticos en África se han más que duplicado desde 2024, pasando de 192 millones de dólares a 484 millones de dólares. El aumento se atribuyó en gran medida a estafas impulsadas por IA, robo de credenciales y campañas automatizadas de ingeniería social.

INTERPOL dijo que las estafas en línea seguirán siendo la forma de delito cibernético más comúnmente reportada en 2025, y los delincuentes explotarán las plataformas de dinero móvil, las redes sociales y la inteligencia artificial para atacar a las víctimas. Añadió que el 72 por ciento de los países encuestados informaron la presencia de centros de estafa, particularmente en África meridional y occidental.

El informe también destacó un aumento en la sextorsión digital y el acoso en línea a través de medios sintéticos y deepfakes generados por IA, con aproximadamente 600.000 detecciones de sextorsión registradas por TrendAI durante el período analizado.

Advirtió además que los ataques de compromiso de correo electrónico empresarial se han vuelto cada vez más sofisticados, y los ciberdelincuentes utilizan la inteligencia artificial para generar comunicaciones por correo electrónico convincentes mientras se dirigen a empresas e individuos en Europa y América del Norte a través de infraestructura distribuida en múltiples jurisdicciones en África.

INTERPOL también expresó su preocupación por la falta de intercambio de información en tiempo real entre bancos, operadores de telecomunicaciones y agencias de aplicación de la ley, y la describió como una vulnerabilidad importante que están explotando los ciberdelincuentes.

El informe reveló que los delincuentes crean cada vez más identidades sintéticas combinando información personal genuina con detalles inventados para eludir los sistemas de verificación biométrica, abrir cuentas bancarias, obtener préstamos móviles y registrar tarjetas SIM con identidades falsas.

Al comentar las conclusiones, el director de la Dirección de Delitos Cibernéticos de INTERPOL, Neal Jetton, afirmó que la IA ha transformado el panorama de los delitos cibernéticos en todo el continente.

“El cibercrimen se ha convertido en una de las amenazas criminales más importantes para la región. La IA está automatizando cada etapa de un ciberataque, desde el reconocimiento y el phishing hasta la extorsión y la evasión.

“Sin embargo, vemos que cuando los países trabajan juntos, la infraestructura cibercriminal puede identificarse, alterarse y desmantelarse”.

El informe señaló que se han logrado avances en el fortalecimiento de la resiliencia cibernética, con 17 países africanos promulgando o modificando la legislación sobre delitos cibernéticos en 2025. Citó el lanzamiento en Senegal de una plataforma de denuncia en línea para delitos que afectan a niños como uno de los avances notables.

INTERPOL también destacó el éxito de cuatro operaciones a nivel continental (Operación Serengeti 2.0, Operación Contender 3.0, Operación Sentinel y Operación Tarjeta Roja 2.0) que en conjunto resultaron en más de 1.500 detenciones, la incautación de cientos de dispositivos electrónicos y la recuperación de más de 100 millones de dólares.

Entre sus recomendaciones, el informe pide la estandarización de las capacidades forenses digitales, una colaboración transfronteriza más sólida, una mayor inversión en capacitación en inteligencia artificial para los agentes del orden y alianzas público-privadas más profundas para mejorar la prevención, detección y respuesta a los delitos cibernéticos.

La Evaluación de las ciberamenazas en África forma parte de la iniciativa Operación Conjunta Africana contra la Ciberdelincuencia de INTERPOL, financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, con contribuciones de Fortinet, Mastercard, la Fundación Shadowserver, S2W y TrendAI.