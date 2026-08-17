Población de guanacos en Santa Cruz, Argentina, llega a casi dos millones tras una década de recuperación y estudio científico – Noticias Ambientales

La población de guanacos en Santa Cruz, Argentina, llega a casi dos millonesmarcando un aumento notable después de diez años de recuperación. Este crecimiento ha sido especialmente significativo durante los meses de invierno, según un reciente estudio científico.

Guanacos en Santa Cruz: Recuperación en la última década

Investigaciones recientes han desarrollado mapas detallados que muestran la distribución estacional de los guanacos en la provincia. Gracias a la tecnología de mapas de alta resolución es posible analizar cómo varía su presencia a lo largo del año, con un aumento durante el invierno y un ligero descenso en el verano.

Este aumento de la población de guanacos convive con la actividad ganadera local, en un contexto de recursos hídricos y pastizales cada vez más limitados. Comprender la distribución de los guanacos es crucial para gestionar la competencia por estos recursos naturales.

Los mapas no sólo miden el número de guanacos sino que también identifican áreas que requieren mayor seguimiento. Estos datos son vitales para crear políticas que equilibren conservación de biodiversidad y producción económica.

Durante los meses fríos se estima que hay casi dos millones de guanacos en Santa Cruz, mientras que en la estación cálida la cifra se ajusta a 1,8 millones. Este estudio, realizado en 2023, utiliza modelos de densidad de superficie para proporcionar una imagen más precisa de su distribución territorial.

El Consejo Agrario Provincialjunto con WCS Argentina y Conicethan aportado estas estimaciones que ponen de relieve el aumento de población respecto al estudio de 2013. Este crecimiento, sin embargo, no es uniforme en toda la provincia, variando según el paisaje.

La investigación cubre el 82% de Santa Cruz, abarcando 200.280 kilómetros cuadrados, y demuestra cómo las metodologías modernas pueden mejorar la comprensión de las poblaciones animales.

Con los nuevos mapas estacionales, por primera vez se visualizan las diferencias en la densidad de guanacos entre invierno y verano. Se utilizan modelos para ver con precisión cómo cambian las concentraciones de estos animales.

Los mapas también identifican áreas de mayor incertidumbre en las estimaciones, lo cual es fundamental para una adecuada gestión y para orientar futuros estudios y seguimientos.

La coexistencia de guanacos y ganado en un entorno de recursos limitados subraya la importancia de conocer la distribución de los guanacos para estrategias de manejo sostenible.

El guanaco, símbolo de la Patagoniarefleja una historia de éxito en la conservación de grandes herbívoros nativos de América del Sur. La recuperación de su población en Santa Cruz es un ejemplo positivo en un contexto global de disminución de la vida silvestre.

Finalmente, los datos obtenidos proporcionan una base sólida para comprender la dinámica de los guanacos en Santa Cruz y cómo interactúan con el medio ambiente y la economía local. Este conocimiento es esencial para asegurar su conservación a largo plazo.