Lionel Messi falla el tercer penal consecutivo después de que Argentina e Inter Miami fallaran, empata el peor récord de su carrera

Lionel MessiEl regreso a Liga Mayor de Fútbol La acción estuvo lejos de ser una noche de ensueño, ya que no logró convertir un penalti durante InterMiamiLa humillante derrota por 4-1 ante Nashville SC en sábado. El intento fallido marca su tercer penalti fallido consecutivo en todas las competiciones para el club y con el Argentina equipo nacional, igualando la sequía de penaltis más larga de su carrera.

Después de que Andy Najar pusiera a Nashville por delante en el minuto 17 con un centro preciso de Elias Saad, InterMiami presionó agresivamente para lograr el empate inmediato. Tras un pase elevado de Casemiro por encima de la defensa, Luis Suárez controló el balón, recortó con la zurda y fue derribado en el área por Jeisson Palacios tras una entrada a destiempo en el minuto 22.

Messi se acercó al lugar, utilizando un enfoque tartamudo para intentar congelar a Brian Schwake. Aunque el portero se comprometió temprano y se lanzó hacia su derecha, Schwake logró sacar las piernas y salvar. Sergio Reguilón aprovechó el rebote y lo metió al fondo de la red, pero el gol fue rápidamente anulado por invasión del área.

No convertir desde el punto contra Nashville se extiende La caída actual de Messi a tres fallos seguidos desde 12 yardas. El fallo del sábado fue también su segundo penalti fallado con la camiseta del Inter Miami, y el primero ocurrió en septiembre de 2025 durante una derrota por 3-0 en la temporada regular contra Charlotte FC.

Lionel Messi #10 del Inter Miami CF falla el penal contra Nashville SC. (Carly Mackler/Getty Images)

El penal fallido contra Nashville resalta una rara caída en la ejecución de la leyenda argentina cuando se enfrenta a los porteros contrarios desde el punto de penalti. Durante el Mundial de 2026 con Argentina, Marcó desviado un penalti en un partido de la fase de grupos contra Austriay tenía Otro intento salvado por Mostafa Shobeir. en un choque de octavos de final contra Egipto, elevando su total a tres fracasos consecutivos.

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A pesar de la reciente caída, Messi sigue siendo uno de los principales técnicos en pelota muerta en la historia del fútbol moderno. Al otro lado de 149 intentos de penalización en su carrera para club y país, el delantero tiene convertido 114 veces mientras falta 35manteniendo un respetable Tasa de conversión del 76,5%.

¿Cuándo falló Messi por última vez tres penales consecutivos?

Como capitán y principal lanzador de penales tanto del Inter Miami como de Argentina, Messi naturalmente asume la responsabilidad cada vez que se concede un penalti. Si bien esta mala racha de tres partidos es un espectáculo inusual, no es la primera vez que sufre una racha fría desde el punto de penalti.

La única otra vez que Lionel Messi falló tres penales consecutivos fue allá por 2014 mientras jugaba para el FC Barcelona y Argentina. Esa racha comenzó en un partido de abril de 2014 contra Real Betisdonde Antonio Adán salvó un intento tardío en el minuto 86. Su siguiente fallo se produjo en septiembre, en una victoria por 5-0 sobre Levante UD cuando disparó completamente desviado, seguido de un amistoso en octubre con Argentina donde El portero brasileño Jefferson detuvo su esfuerzo en el minuto 40.

Messi en última instancia rompió esa sequía de 2014 en noviembre durante un amistoso internacional contra Croacia en Boleyn Ground, convirtiendo desde el punto de penalti para asegurar una victoria por 2-1. El Inter Miami regresa a la acción el próximo miércoles contra el Philadelphia Union, donde Messi buscará poner fin a su actual sequía o correr el riesgo de marcar un mínimo personal sin precedentes.