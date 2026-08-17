Australia prepara el lanzamiento de una amplia recompra de armas después del ataque terrorista en Bondi Beach: “Reforma sensata de las armas”

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Está previsto que Nueva Gales del Sur en Australia comience un plan de recompra de armas en noviembre, siendo el primer estado del país en iniciar el programa como parte de la respuesta nacional a un tiroteo que mató a 15 personas en una celebración de Hanukkah en la capital del estado de Sydney, anunció el domingo el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

El primer ministro de Albanese y Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dijo que el plan comenzaría el 2 de noviembre. Las personas que devuelvan armas de fuego elegibles en la primera fase recibirían una compensación fija que oscilaría entre 450 y 1.000 dólares por arma de fuego, según el tipo. Una segunda fase proporcionará una vía de valoración para ciertas armas de fuego de mayor valor, con un límite de $10,000 por arma de fuego.

El gobierno de centroizquierda de Albanese adoptó nuevas leyes de control de armas en enero después del ataque del 14 de diciembre en una celebración de Hanukkah en Bondi Beach, incluido el programa de recompra de armas y medidas más estrictas sobre armas de fuego. Nueva Gales del Sur aprobó por separado leyes estatales sobre armas de fuego más estrictas en diciembre, mientras que el gobierno federal también fortaleció las leyes contra el discurso de odio y el extremismo.

Los dos presuntos pistoleros utilizaron armas de fuego obtenidas legalmente. El gobierno de Australia dijo que el año pasado hubo una cifra récord de 4,1 millones de armas de fuego en el país, incluidos más de 1,1 millones en Nueva Gales del Sur, su estado más poblado.

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“Debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que el ataque terrorista antisemita en Bondi no vuelva a ocurrir. Eso incluye una reforma nacional significativa sobre las armas”, dijo Albanese en un comunicado.

La iniciativa será la mayor recompra de Australia desde un esfuerzo similar tras la masacre de 1996 en Port Arthur, Tasmania, cuando un hombre armado mató a 35 personas.

“Los australianos están, con razón, orgullosos de nuestras leyes sobre armas, pero el hecho es que hoy en día hay más armas en Australia que cuando se trató la recompra de armas en Port Arthur”, dijo Albanese.

Nueva Gales del Sur generalmente limita la propiedad individual de armas de fuego a cuatro bajo las restricciones provocadas por el ataque de Bondi Beach, con exenciones que permiten a ciertos titulares de licencias, incluidos algunos productores primarios, tiradores deportivos y otros con razones genuinas específicas, poseer más armas de fuego. Se estima que hasta 274.000 armas de fuego registradas (alrededor del 24% del número total de armas de fuego registradas en Nueva Gales del Sur) y alrededor de 50.000 titulares de licencias se ven afectados por los nuevos límites a la propiedad de armas y la reclasificación de algunos tipos de armas de fuego.

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“Después de Bondi, prometimos al pueblo de Nueva Gales del Sur que introduciríamos las leyes de armas más estrictas del país, y eso es exactamente lo que hicimos”, dijo Minns. “El siguiente paso es sacar de circulación y permanentemente de nuestras calles las armas que ya no están permitidas según esas leyes”.

“Hay potencialmente cientos de miles de armas de fuego afectadas por estos cambios”, añadió Minns. “Queremos que esas armas sean entregadas, compensadas y destruidas de forma segura. Se trata de una gran tarea, pero el principio que hay detrás es simple: menos armas peligrosas en nuestra comunidad significa una Nueva Gales del Sur más segura”.

El ataque fue presuntamente llevado a cabo por un padre y un hijo que, según la policía, estaban inspirados en el Estado Islámico.

El padre de 50 años, Sajid Akram, fue asesinado a tiros por la policía en el lugar, mientras que el sospechoso superviviente, Naveed Akram, de 24 años, aún no se ha declarado culpable de una serie de cargos, incluidos 15 cargos de asesinato. Las autoridades lo han acusado de 59 delitos en total, incluida la comisión de un acto terrorista y 15 cargos de asesinato.

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Un hombre identificado como Ahmed al Ahmed ha sido elogiado como un héroe por abordar y desarmar a uno de los pistoleros. En el incidente sufrió heridas de bala y aún se está recuperando.

“Después de la tragedia de Bondi, nos comprometimos a abordar el motivo y el método”, dijo el ministro del Interior, Tony Burke. “Desde entonces, hemos reforzado nuestras leyes sobre delitos de odio y discurso de odio, que ahora son las más estrictas en la historia de nuestro país”.

“Hoy continuamos con la orgullosa tradición australiana de una reforma sensata sobre armas diseñada para proteger a nuestra comunidad de armas que no tienen otra utilidad que causar daño”. añadió.