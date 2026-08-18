Incendio en central eléctrica provoca gran apagón en toda La Plata – Buenos Aires Herald

Un incendio en una central eléctrica en Tolosa dejó sin electricidad a gran parte de La Plata y distritos cercanos la madrugada del lunes, cuando la gente que regresaba del fin de semana largo se encontró con que gran parte de la ciudad permanecía a oscuras.

El incendio se inició alrededor de las 3 de la madrugada en la capital bonaerense en la calle 9, entre 527 y 528, y habría provocado la explosión de un transformador operado por Edelap, distribuidora eléctrica de la región.

Los bomberos dijeron que el incendio tuvo dos frentes principales: uno en Camino General Belgrano y otro en la Calle 527. Las imágenes difundidas durante la mañana mostraron una gran área en oscuridad, con vehículos policiales, luces de emergencia y camiones de bomberos en el lugar.

Al menos cuatro dotaciones de bomberos se desplegaron y, según se informa, el incendio está bajo control. Edelap trabaja en restablecer el suministro eléctrico, priorizando hospitales y otras instituciones de salud.

Las autoridades también habían ordenado la evacuación preventiva de los residentes que viven cerca de las instalaciones debido a los riesgos que representaban mientras se llevaban a cabo las operaciones de extinción de incendios y evaluación de daños.

No se reportaron heridos ni víctimas mortales, aunque el incendio causó importantes daños materiales.

El corte afectó a las zonas de Tolosa, Ringuelet, Ensenada, City Bell, Gorina y Gonnet. También se reportaron problemas de energía eléctrica en varias zonas de La Plata, afectando los semáforos, el alumbrado público y la circulación de vehículos.

Una de las zonas más críticas fueron los últimos 10 kilómetros de la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde el apagón dejó tramos de la vía completamente a oscuras.

Las autoridades instaron a los conductores a reducir la velocidad, mantener las luces delanteras encendidas y evitar viajes innecesarios hasta que el servicio eléctrico comience a volver a la normalidad.

Con información de Ámbito