Shell crece oferta de conveniencia Select en Argentina

Publicado el: 12 de agosto de 2026

La colaboración con el chef pastelero Damián Betular incluirá una gama de panadería exclusiva para tiendas Select de todo el país.

© Shell

Shell Argentina ha anunciado una nueva asociación destinada a fortalecer su oferta de servicios de alimentos y conveniencia mientras continúa evolucionando más allá del comercio minorista tradicional.

Como parte del acuerdo, la compañía lanza la campaña “Hacelo Select” (“Make it Select”), incentivando a los clientes a mejorar los momentos cotidianos a través de experiencias de conveniencia de mayor calidad. La iniciativa contará con el apoyo del chef pastelero argentino Damián Betular, quien actuará como embajador de la marca.

Un elemento clave de la asociación será el desarrollo de una gama exclusiva de pastelería bajo el sello “Shell Select by Damián Betular”, que se espera se introduzca en los próximos meses en toda la red.

Según la compañía, la colaboración refleja su estrategia de ampliar el papel de las tiendas de conveniencia dentro de las estaciones de servicio mediante la introducción de productos diferenciados y ofertas de alimentos diseñados para mejorar la experiencia del cliente.

Esta iniciativa subraya el enfoque de Shell Select en fortalecer su posición en el mercado minorista de conveniencia de Argentina a través de nuevos conceptos minoristas, innovación en servicios de alimentos y ofertas de productos premium adaptados a las expectativas cambiantes de los consumidores.

El anuncio también se produce en momentos en que el negocio downstream de Shell en Argentina pasa de Raízen Argentina, la empresa conjunta entre Shell y el conglomerado brasileño Cosan, a Mercuria Energy Group, con sede en Suiza. A medida que avanza el cambio de propiedad, el nuevo propietario ha hecho hincapié en mantener la continuidad operativa en toda la red de estaciones de servicio, incluido el desarrollo continuo de su oferta minorista de conveniencia.