Otamendi habla mientras continúa la pesadilla del Mundial

El argentino Nicolás Otamendi se ha visto obligado a comparecer ante la prensa en medio de la crisis de River Plate.

El veterano defensor dejó el Benfica este verano y regresó a River Plate.

Antes de eso, perdió la final del Mundial con Argentina contra España y fue uno de los muchos jugadores que perdieron la cabeza en el tiempo completo.

Otro, Leandro Paredes, se puso manos a la obra directamente con Boca Juniors, y Otamendi ha hecho lo mismo.

Las cosas empeoran aún más para Otamendi

Sin embargo, incluyendo la final del Mundial, ahora lleva una racha de cinco derrotas consecutivas.

Hablando después de que se pospusiera un partido de octavos de final de la Copa Sudamericana, Otamendi aprovechó la pausa para hablar.

“El aplazamiento fue bueno para nosotros para intentar conectarnos, reunir al equipo y salir de esta situación”, dijo.

“Es una situación difícil, pero tenemos que afrontarla de frente, intentar mejorar y conseguir resultados, que es lo más importante.

â€œTenemos la mentalidad y la confianza de que vamos a cambiar esta situaciÃ³n; lo importante es trabajar duro”.

Otamendi lleva una racha de cinco derrotas, incluida la final del Mundial

El pobre 2026 de Otamendi continúa en casa

Otamendi formó parte del equipo Benfica de José Mourinho que notablemente se convirtió en el primer equipo de la Primeira Liga en quedar invicto y terminar tercero.

El veterano acabó la temporada sin trofeos y también cayó en desgracia ante el Real Madrid en la Liga de Campeones.

Después de que Kylian Mbappé alegara que Gianluca Prestianni había abusado racialmente de Vinicius Jr, Otamendi fue a burlarse del delantero y le mostró un tatuaje de la Copa del Mundo.

Respondiendo a las escenas, el editor de AS Tomás Roncero dijo: “Para mí, mucha gente ha estado expuesta. Prestianni ha quedado expuesto, pero también Otamendi”, dijo.

â€”Me ha puesto muy nervioso. Es cómplice y por eso lo considero racista porque quien se ríe de los chistes de un racista es cómplice y racista.

“Otamendi es racista, y aún más peligroso porque es un veterano.

“Estoy en una edad en la que sé exactamente quién vale la pena y quién no.

“Otamendi no es alguien que se comporta como un ser humano decente, alguien que no puede pretender ser un buen tipo.

â€œEn la vida, tienes que ser un buen tipo a travÃ©s de tus acciones, no de lo que te dicen tus amigos.

â€œLo que hizo este hombre en el campo fue pavonearse despuÃ©s de lo que pasÃ³ con Prestianni, y encima actuÃ³ como un matón, diciendo: ‘¿Quieres más?’

“Encima se quita la camiseta para provocar aún más a Vinicius, presumiendo el Mundial.

â€”Lo que tienes que hacer con esa gente es señalarles y decirles que tú también eres culpable. Es repulsivo”.