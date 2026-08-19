Grandes nombres del roster australiano de 34 jugadores viajarán a Argentina – Americas Rugby News

Australia ha confirmado una plantilla de 34 hombres para realizar una gira por Argentina. Los Wallabies se enfrentarán a Los Pumas en partidos de prueba en Jujuy (29 de agosto) y Mendoza (5 de septiembre). La gira sustituye al Campeonato de Rugby después de que Nueva Zelanda y Sudáfrica se retiraran para jugar sus propias series este año.

Los Wallabies ahora son entrenados por Les Kiss. Asumió el cargo de entrenador en jefe para la serie de ida y vuelta recientemente finalizada contra Japón. Australia ganó ambos partidos y también terminó julio venciendo a Italia. Esto ve a los Wallabies de gira por Argentina con una racha de tres victorias consecutivas.

Es de destacar la elección de Kiss de 34 jugadores. El número es uno más que el de las plantillas de la Copa Mundial de Rugby. Australia será la anfitriona de la Copa Mundial de Rugby 2027, donde abrirá el torneo contra Hong Kong en Perth y también se enfrentará a Chile y Nueva Zelanda en la fase de grupos.

Harry Wilson dirigirá a los Wallabies en Argentina. Wilson es un activista experimentado con 41 partidos internacionales. Sus compañeros zagueros Fraser McReight y Rob Valetini tienen 44 y 66 partidos internacionales respectivamente. El jugador con más partidos internacionales en la plantilla es Allan Alaalatoa con 92 partidos internacionales.

Tom Wright busca un hito en su carrera en la gira. El fullback de los Wallabies tiene 48 partidos internacionales, lo que significa que puede alcanzar la marca de 50 partidos internacionales si participa en ambos partidos de prueba.

Kiss optó por no seleccionar a Miles Amatosero. La razón es que el segundo remero está cumpliendo una suspensión que le impide salir al campo para el primer test match.

A

GIRA DE LOS WALLABIES DE ARGENTINA

29 DE AGOSTO contra (Estadio 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy, AR)

SEPTIEMBRE 05 contra (Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza, AR)

A

NO DISPONIBLE

Miles Amatosero

Ethan Dobbins

Cielo de Gleason

Jake Gordon

Zac Lomax

Tom Lynagh

Zane Nong Gorr

Henry Robertson

Tom Robertson

Blake Schoupp

Will Skelton

DELANTEROS (19)

APUNTALAR

Allan Alaalatoa (ACT Brumbies, 92 partidos internacionales)

Angus Bell (NSW Waratahs, 55 partidos internacionales)

Massimo de Lutiis (Queensland Reds, 1 partido internacional)

Isaac Kailea (NSW Waratahs, 8 partidos internacionales)

Aidan Ross (Rojos de Queensland, 5 partidos internacionales)

Daniela Tupou (Racing 92, Francia, 72 partidos internacionales)

PUTA

Josh Nasser (Rojos de Queensland, 15 partidos internacionales)

Brandon Paenga-Amosa (Western Force, 29 partidos internacionales)

Billy Pollard (ACT Brumbies, 22 partidos internacionales)

SEGUNDA FILA

Josh Canham (Rojos de Queensland, 6 partidos internacionales)

Lukhan Salakaia-Loto (Queensland Reds, 46 partidos internacionales)

Lachlan Shaw (ACT Brumbies, 3 partidos internacionales)

Jeremy Williams (Western Force, 30 partidos internacionales)

FLANQUERO

Tom Hooper (Exeter Chiefs, GB-ENG, 23 partidos internacionales)

Fraser McReight (Rojos de Queensland, 44 partidos internacionales)

Carlo Tizzano (Western Force, 16 partidos internacionales)

Rob Valetini (ACT Brumbies, 66 partidos internacionales)

NO. 8

Charlie Cale (ACT Brumbies, 4 partidos internacionales)

Harry Wilson (Rojos de Queensland, 41 partidos internacionales)

A ESPALDAS (15)

MEDIO DE MELÉ

Ryan Lonergan (ACT Brumbies, 10 partidos internacionales)

Tate McDermott (Rojos de Queensland, 55 partidos internacionales)

Kalani Thomas (Rojos de Queensland, 1 partido internacional)

VUELA MEDIA

Ben Donaldson (Western Force, 23 partidos internacionales)

Carter Gordon (Rojos de Queensland, 11 partidos internacionales)

Declan Meredith (ACT Brumbies, 3 partidos internacionales)

CENTRO

Isaac Henry (Rojos de Queensland, 2 partidos internacionales)

Len Ikitau (ACT Brumbies, 53 partidos internacionales)

Hunter Paisami (Rojos de Queensland, 37 partidos internacionales)

Joseph-Aukuso Suali (NSW Waratahs, 22 partidos internacionales)

ALA

Filipo Daugunu (Queensland Reds, 23 partidos internacionales)

Dylan Pietsch (Western Force, 11 partidos internacionales)

Harry Potter (NSW Waratahs, 14 caps)

COMPLETO

Max Jorgensen (NSW Waratahs, 25 partidos internacionales)

Tom Wright (ACT Brumbies, 48 ​​partidos internacionales)