Un juez exige informes urgentes al gobierno argentino sobre el destino de los fondos viales

Jueves 20 de agosto de 2026 – 08:13 UTC



El portavoz presidencial, Adrián Ravier, negó este martes en la Casa Rosada que se haya producido malversación de fondos.

El juez federal Ernesto Kreplak, sentado en La Plata, admitió esta semana una demanda colectiva y solicitó informes urgentes al Ministerio de Economía, a la Dirección Nacional de Vialidad y al Banco Nación sobre el uso de recursos del Sistema Integrado Vial (SisVial), un fideicomiso financiado con el impuesto a los combustibles líquidos cuyo objeto legal es la construcción y mantenimiento de carreteras nacionales.

El caso tuvo origen en una investigación del diario La Nación, según la cual entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al fondo 1.503.252 millones de pesos, de los cuales 394.406 millones se gastaron en obras viales, o el 26,2% del total. Al 31 de mayo, el fondo tenía más de un billón de pesos (alrededor de 670 millones de dólares) en bonos gubernamentales y depósitos a plazo fijo. La ejecución se situó en el 11,3% en 2024, el 39% en 2025 y el 18,5% en los primeros cinco meses de este año.

Un 28,58% de los ingresos por impuestos a los combustibles se destina al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, y la mitad de esa participación corresponde al SisVial.

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, negó este martes en la Casa Rosada que se haya producido malversación de fondos. Días antes había dicho a medios provinciales que parte de los ingresos se habían destinado “a lograr el equilibrio fiscal”, uno de los pilares de la política económica de Javier Milei. Ravier dijo que el nuevo enfoque del gobierno es que las carreteras nacionales sean financiadas por inversión privada en lugar de ingresos fiscales. De los 40.000 kilómetros de la red vial nacional, el ejecutivo ha licitado 9.000.

La demanda colectiva fue interpuesta por la legisladora Victoria Tolosa Paz, quien también presentó una denuncia penal. Â“El gobierno cobra un impuesto a los combustibles para mantener nuestras carreteras y, en lugar de gastarlo en obras, tres de cada cuatro pesos del SisVial se destinaron a juegos financierosÂ”, afirmó. Una denuncia separada de la diputada Marcela Pagano fue asignada al juez Julio Ercolini, quien hasta esta semana no la había remitido a ningún fiscal. Ningún funcionario ha sido acusado y no se ha abierto formalmente ninguna causa penal.

Los informes posteriores extendieron el patrón a otros fondos. Según el medio de verificación Chequeado, de los 375.000 millones de pesos recaudados desde inicios de 2024 para obras hídricas, alrededor de un tercio se ejecutó y el resto se colocó en letras y depósitos del Tesoro.

El sindicato nacional de trabajadores de carreteras dice que el 70% de las carreteras se encuentran en condiciones entre regulares y malas. Milei anunció en 2024 la eliminación de los fondos fiduciarios, a los que llamó Â“fondos para sobornos políticosÂ”; alrededor de 27 permanecen activas, con su administración concentrada en el Ministerio de Economía.