Actualización de la censura en La Plata: los registros complican ambos relatos

La historia de la censura del alcalde de La Plata tiene un nuevo capítulo: los registros primarios obtenidos desde nuestra cobertura anterior (la cadena de correo electrónico MDOT subyacente y los estatutos completos de la ciudad) ahora nos permiten verificar afirmaciones específicas tanto del alcalde como del concejo, en lugar de simplemente informar sus cuentas en competencia.

Como se informó anteriormente, el Ayuntamiento votó 4-1 el 18 de agosto para censurar a la alcaldesa Jeannine James. por su manejo de un nombramiento de la coalición estatal de seguridad vial, y James cuestionó la versión de los hechos del consejo en respuesta a preguntas escritas.diciendo que la invitación del MDOT había sido sólo suya desde el principio. Los documentos que ahora tenemos resuelven en gran medida esa cuestión fáctica específica y complican el planteamiento público de ambas partes de diferentes maneras.

La cadena de correo electrónico real muestra una secuencia más precisa que la que capturaron las declaraciones públicas anteriores de cualquiera de las partes. La secretaria del MDOT, Katie Thomson, invitó personalmente a James, como alcalde, el 11 de junio. Pero el 20 de julio, el asesor principal del MDOT, Vinn White, se comunicó con el administrador municipal Chuck Stevens (no James) y escribió que el MDOT necesitaba “atención y hacedores a nivel ejecutivo” y estaba “abierto a acuerdos (alcalde o miembro del consejo) que ayuden a brillar y cumplan”. Los funcionarios de la ciudad dicen que el correo electrónico fue la base para la votación del consejo del 28 de julio para nominar Gutenberg. Stevens notificó al MDOT sobre la nominación a las 7:39 am del 29 de julio; Nueve minutos después, James envió un correo electrónico directamente a los líderes del MDOT y a la oficina del vicegobernador, escribiendo que la designación del consejo “no se alinea con la intención o la base de su invitación”. Dos días después, White les dijo a Stevens y Guttenberg que después de consultar a los líderes del MDOT, “esta invitación en particular no es transferible ni puede extenderse más”.

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Esa línea de tiempo contradice directamente la afirmación específica que James hizo en su respuesta anterior a esta sala de redacción: que la invitación era “intransferible” desde el principio. El correo electrónico del 20 de julio muestra lo contrario: el MDOT le dice explícitamente a la ciudad que estaba abierto al alcalde o a un miembro del concejo. El lenguaje “no transferible” sólo aparece en el correo electrónico del MDOT del 31 de julio, enviado después de la intervención de James, no antes.

El relato del consejo se sostiene mejor en ese punto específico, pero no del todo. El correo electrónico de revocación de White del 31 de julio en realidad no dice que la intervención de James fue la causa: agradece a la ciudad por su consideración y está enmarcado diplomáticamente. La resolución en sí sólo llega a decir que el correo electrónico de James “lleva a los miembros de este organismo a creer razonablemente” que provocó la revocación. Esa es una inferencia que hizo el consejo, no un hecho que el MDOT puso por escrito.

El nuevo hallazgo más importante va en contra del consejo. Una lectura completa de los estatutos de la ciudad (no sólo las secciones citadas en la resolución) no revela ninguna disposición que autorice al consejo a censurar al alcalde ni a ningún funcionario electo. Los únicos mecanismos de la Carta para responsabilizar a un funcionario electo son la destitución de votantes mediante petición y referéndum, o la pérdida automática del cargo tras una condena por un delito menor vinculado a violaciones de las leyes electorales o de personal. La autoridad general del consejo para “determinar sus propias reglas y orden del día” probablemente explica cómo adoptó tanto el Código de Civilidad como la resolución de censura. pero nada en la Carta establece un proceso disciplinario para los funcionarios electos, ni utiliza la palabra “censura” en absoluto. Esa es una base real para la posición expresada por separado de James de que el consejo carecía de autoridad expresa para actuar, a pesar de que su afirmación fáctica específica sobre la invitación del MDOT no se sostiene.

Un nuevo detalle más: la audiencia de enmienda de los estatutos del 8 de septiembre, descrita anteriormente sólo en términos generales, tiene como objetivo algo específico: eliminar la actual autoridad del Artículo III del alcalde para convocar una reunión especial del consejo. Se trata de un cambio de poder discreto, aún no adoptado, que se desarrolla en paralelo a la lucha por la censura.

(actualizado y corregido a información tachada): Sin embargo, el consejo ha abordado esto directamente. Durante la reunión del 18 de agosto, James le pidió dos veces al fiscal municipal Todd Pounds, de manera oficial, que identificara dónde la Carta otorga al consejo autoridad sobre un colega funcionario electo. Pounds no citó ninguna disposición específica; dijo que la autoridad cae dentro de los “poderes regulatorios generales” del consejo, una teoría legal más que una cita textual. El concejal Tyjon Johnson señaló por separado la Carta §3-7, que establece que el consejo “determinará sus propias reglas y orden del día”, como una posible base textual. Pounds también dijo que había discutido un punto relacionado con la oficina del Fiscal General (que requerir que el consejo actuara sólo dentro de los “cuatro puntos” de la Carta invalidaría gran parte del código municipal) y que la oficina del fiscal general “no estaba en desacuerdo” con ese punto más específico; no dijo que la oficina del fiscal general hubiera respaldado la autoridad de censura del consejo. James sostiene que ninguna disposición autoriza la censura y continúa cuestionando la base legal de la acción del consejo.

Ninguna de las partes ha comentado todavía sobre estos hallazgos específicos; El relato de James sobre el estatus “intransferible” de la invitación del MDOT no se ha conciliado con el correo electrónico del 20 de julio, y el consejo no ha abordado la ausencia de una disposición de censura expresa en la Carta.

Actualizado el 20 de agosto de 2026 para reflejar el lenguaje que no se incluyó en documentos disponibles públicamente pero que provino de la transcripción de la reunión misma.

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