El Jeep Avenger de fabricación brasileña llega a Argentina con potencia Mild-Hybrid Turbo I3

Lanzado hace tres años en Europa con gran éxito de crítica, el Avenger se dirige a Argentina. Programado para llegar a las salas de exhibición y lotes de los concesionarios en el cuarto trimestre, este crossover del segmento B marca un hito electrificado para Stellantis, convirtiéndose en la primera oferta electrificada de la marca en el país que nos dio a Diego Maradona, el Papa Francisco y el Che Guevara.

En lugar de enviar unidades terminadas a través del Atlántico, el fabricante de automóviles multinacional ha localizado la producción en Brasil, adaptando el runabout urbano específicamente para los conductores y las carreteras de América del Sur. Ubicado justo al lado del Renegade, el Avenger es la puerta de entrada a la marca, diseñado para cerrar la brecha entre los hatchbacks y los vehículos utilitarios.

Dirigido a los urbanitas que desean líneas de visión elevadas y una estética robusta sin el dolor de cabeza de maniobrar una plataforma de tamaño familiar a través de centros urbanos, el Avenger está diseñado para espacios reducidos. Con unas medidas de alrededor de 4,1 metros de parachoques a parachoques, que son 161 pulgadas y cambian en la lengua vernácula inglesa americana, el recién llegado se inclina fuertemente hacia la estética Jeep.

Una nueva interpretación de la parrilla de siete ranuras ancla la parte delantera, flanqueada por faros Matrix LED Vision y pasos de rueda musculosos que enmarcan llantas de aleación de 18 pulgadas. La postura lista para cualquier cosa del Avenger no es simplemente una exhibición porque Jeep ha conservado suficiente geometría todoterreno para afrontar terrenos irregulares. El modelo con especificaciones de América del Sur ofrece un ángulo de aproximación de 22 grados y 33,6 grados para el ángulo de salida.

Esas cifras significan que ya sea que esté esquivando baches, escalando caminos de acceso o afrontando caminos de tierra, los voladizos no se convertirán en un problema. Debajo del capó, a los clientes argentinos se les presenta una configuración híbrida suave 1.0 turbo de tres en línea. El sistema híbrido suave es de 12 voltios, mientras que el motor recibe la designación T200 por su par máximo.

Foto de : Jeep

Con alrededor de 120 caballos y 200 Newton-metros (148 libras-pie), el Avenger se apoya en el músculo eléctrico para reducir el consumo de combustible, mejorar la aceleración fuera de línea y suavizar el retraso del turbo. Saltar al interior revela una posición de conducción alta, una consola central elevada y muchos espacios de almacenamiento.

La tecnología es fundamental para la experiencia en la cabina, y el sistema de información y entretenimiento integra la inteligencia artificial ChatGPT. De esta manera, los conductores y ocupantes pueden utilizar comandos de voz conversacionales en lugar de rígidos para la configuración del vehículo, la navegación y consultas generales. Otros aspectos destacados del interior incluyen un amplio techo corredizo panorámico y un freno de estacionamiento eléctrico. En lugar de una transmisión manual, tendrá que ser suficiente una unidad CVT con siete marchas virtualizadas.

El equipo de seguridad es bastante impresionante para un vehículo de este tamaño, y Stellantis cuenta con sistemas avanzados de asistencia al conductor de nivel 2. Los más interesantes del grupo son el frenado automático de emergencia, la asistencia activa para centrarse en el carril y el control de crucero adaptativo. Al combinar el conocimiento técnico europeo con el estilo norteamericano y la fabricación sudamericana, el Avenger le da a Jeep un arma afilada para captar a los compradores de SUV por primera vez en Argentina.

La información de precios para Argentina se publicará más adelante este año. Mientras tanto, la filial brasileña de Jeep anuncia 124.990 reales para el Avenger Altitude 1.0 T200 MHEV CVT. Dicho precio base para Brasil se puede convertir a $24.130 al tipo de cambio actual. Al momento de escribir este artículo, no hay planes para llevar el Avenger a los mercados de Estados Unidos o Canadá.