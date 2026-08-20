Cuatro trabajadores muertos tras ser atropellados por un tren en Japón

Cuatro trabajadores en Japón murieron tras ser atropellados por un tren en la estación Shin-Kanuma, al norte de Tokio, dicen las autoridades.

La colisión ocurrió alrededor de las 10:46 hora local (01:46 BST) del jueves mientras los trabajadores estaban rociando herbicida, dijo Tobu Railway, el operador de la línea.

La policía está investigando si se siguieron las pautas de seguridad cuando ocurrió el accidente, dijeron funcionarios de Tobu Railway en una conferencia de prensa.

El servicio de tren fue suspendido en la línea Tobu Nikko debido al accidente, según Tobu Railway.

Un pasajero del tren dijo a la emisora ​​pública japonesa NHK que escuchó un “ruido extraño” antes de que el tren hiciera una parada de emergencia.

Dijo que los pasajeros quedaron atrapados en el tren por un tiempo mientras el personal anunciaba que estaban investigando el ruido.

Los accidentes mortales de trenes son raros en Japón, que depende de una red ferroviaria en expansión.

El tren implicado en el incidente del jueves era un tren expreso limitado, según NHK. Estos son los segundos trenes más rápidos de Japón, después del Shinkansen o tren bala.

Las víctimas mortales, que tenían entre 50 y 60 años, formaban parte de un equipo de diez personas que trabajaban en el lugar el jueves, dijeron funcionarios ferroviarios.

El equipo también incluía un supervisor y tres vigías encargados de alertar a los trabajadores sobre la llegada de trenes.

Los vigías suelen utilizar silbatos y micrófonos para alertar a los trabajadores, mientras agitan una bandera amarilla hacia el maquinista del tren.

Cuando se les preguntó repetidamente si alguien había estado atento a los trenes antes del accidente, los funcionarios no dieron respuestas claras.

Un representante de Tobu Railway le dijo anteriormente a la BBC que el “El sistema de vigilancia habitual funcionaba con normalidad”.

“Cuando se acerca un tren, un vigía agita una bandera y, una vez que el conductor lo reconoce, hace sonar la bocina”, dijo.

“Actualmente estamos investigando por qué se produjo el accidente”.

El director general de Tobu Railway, Takao Suzuki, dijo que la compañía ofreció “nuestro más sentido pésame a quienes perdieron la vida y nuestras más sinceras disculpas a sus familias”.

“También nos disculpamos profundamente por las molestias causadas a todos los involucrados y a nuestros clientes”, dijo.