Empleos de Safeway La Plata: Entrevistas abiertas para trabajo a tiempo parcial

Crédito de la foto: Brian B.

THE SILVER, Maryland.— ¿Buscas un trabajo a tiempo parcial? Safeway en La Plata realiza entrevistas abiertas este sábado.

La tienda realizará entrevistas abiertas de 9:30 am a 2 pm el sábado 29 de agosto en 40 Shining Willow Way en La Plata.

Safeway está contratando para varios puestos a tiempo parcial, con un salario inicial de 15 dólares la hora.

Hay oportunidades en toda la tienda, incluidos puestos de cajero, empleado de cortesía, comprador en la tienda, barista de Starbucks, reponedor, productos agrícolas, lácteos, carnes y panadería.

Para los adolescentes locales que buscan un primer empleo o alguna experiencia laboral adicional, los puestos de cajero y empleado de cortesía están abiertos a solicitantes de 16 años o más.

Los otros puestos anunciados están abiertos a solicitantes mayores de 18 años.

Ya sea que alguien prefiera trabajar con los clientes, ayudar en la panadería, abastecer los estantes o trabajar detrás de escena, hay varios roles diferentes disponibles.

El evento es para contratación a tiempo parcial y los solicitantes interesados ​​pueden pasar durante el horario de la feria de empleo para una entrevista abierta.

Para estudiantes, adolescentes y otras personas que buscan conseguir un trabajo a tiempo parcial en el área de La Plata, el evento del sábado ofrece la oportunidad de reunirse directamente con la tienda y obtener más información sobre las vacantes disponibles.

Safeway La Plata se encuentra en40 Shining Willow Way, La Plata, MD 20646.

Grupo Comunitario La Plata

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