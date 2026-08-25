Golf: Tiger Woods comparecerá ante el tribunal por primera vez acusado de conducir en estado de ebriedad

Después de varios aplazamientos, Tiger Woods deberá comparecer en persona ante un juez por primera vez desde su accidente automovilístico el 27 de marzo.

Tiger Woods comparecerá ante el tribunal a las 8:30 a. m. ET el martes 8 de septiembre en el condado de Martin, Florida, según múltiples fuentes que citan documentos del condado. Es objeto de dos cargos por conducir en estado de ebriedad con resultado de daños a la propiedad y por negarse a someterse al control legal. Woods, de 50 años, se declaró inocente.

Los agentes que acudieron a la escena del accidente en Júpiter Island, Florida, encontraron dos pastillas de hidrocodona en el bolsillo de Woods y notaron signos de deterioro. Una prueba de alcoholemia reveló que no tenía alcohol en su organismo, pero se negó a someterse a un análisis de orina.

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Los fiscales ampliaron el proceso de investigación para obtener acceso a los registros hospitalarios de Woods el día del accidente, lo que finalmente les concedieron. La fecha de audiencia de Woods se pospuso varias veces durante este proceso. También permaneció en Zurich, Suiza, para recibir tratamiento especializado tras el accidente de dos vehículos.