Los árboles son vitales para las ciudades más frías, pero también necesitan ayuda

Al caminar bajo los árboles en este verano históricamente caluroso, a veces parecía como si el otoño ya hubiera llegado: hojas secas y muertas crujiendo bajo los pies y copas teñidas de amarillo o completamente desnudas.

Eso es un problema porque los árboles grandes y frondosos ayudan a que nuestras ciudades sean más habitables. Bloquean la luz solar, reducen la contaminación, almacenan carbono, proporcionan hábitats para que la biodiversidad prospere, absorben escorrentías de aguas pluviales que de otro modo serían dañinas e incluso mejoran la salud física y mental de los residentes.

“Cuando los árboles desaparecen, esas cosas también desaparecen”, dijo a DW Nina Bassuk, directora del Instituto de Horticultura Urbana de la Universidad Cornell, con sede en Estados Unidos.

Es por eso que las ciudades y los científicos están compitiendo para descubrir cómo salvar árboles y elegir árboles más inteligentes para el futuro.

Por qué las ciudades necesitan árboles

A medida que los humanos han quemado combustibles fósiles para alimentar la industria y calentar los hogares, el planeta se ha vuelto más caliente, lo que hace que el papel de los árboles urbanos sea cada vez más vital.

¿Por qué? Porque esencialmente actúan como acondicionadores de aire gigantes, lo que marca una gran diferencia en las ciudades calurosas. Dentro de la copa de un árbol, las temperaturas pueden ser hasta tres grados más frías que en el área circundante. Esto se debe a la evapotranspiración, el proceso por el cual los árboles absorben agua y liberan vapor de agua a través de sus hojas.

Además, los árboles dan sombra, lo que evita que el entorno se caliente.

“Cuando nos paramos debajo de un árbol, la temperatura que percibimos puede ser de 10 a 12 grados Celsius (18 a 22 grados Fahrenheit) más baja que justo al lado de él”, dijo Matthias Beyer, hidrólogo del Instituto de Geoecología de TU Braunschweig.

Y no se trata sólo de enfriar. Ha habido numerosos

estudios que correlacionan todo tipo de otros efectos positivos de los árboles robustos.

Uno demostró que las ciudades con más copa de árboles tenían tasas más bajas de enfermedades cardiovasculares. Otro concluyó que un entorno escolar más verde se asociaba con mejores calificaciones en las escuelas secundarias. Y investigaciones adicionales sugirieron que una mayor exposición a espacios verdes durante el embarazo puede conducir a resultados más saludables para los recién nacidos”.

¿Cuánta agua necesitan los árboles para sobrevivir a la sequía?

Aunque un clima más cálido hace que los árboles sean más necesarios, también les dificulta prosperar.

Los árboles sanos necesitan un mínimo de 10 a 15 litros de agua al día, pero los maduros con follaje completo requieren hasta cuatro veces más.

Las diferentes edades de los árboles requieren diferentes volúmenes de agua para mantenerse sanos Imagen: Claus Völker/dpa/Picture Alliance

Si bien las ciudades pueden tener la tentación de centrarse en plantar árboles nuevos que consuman menos agua, los expertos coinciden en que la prioridad debería ser proteger los más viejos y con dificultades.

Las investigaciones muestran que se necesitarían alrededor de 400 árboles jóvenes para reemplazar los beneficios de un árbol viejo con una circunferencia de copa de 20 metros. Una vez que los árboles alcanzan la madurez, sus beneficios pueden ser exponenciales, pero esto requiere tiempo y mucho mantenimiento.

“Muchos árboles no pueden cumplir su función completa hasta 40 o 50 años después del día en que fueron plantados”, dijo Henrik Sjoman, investigador de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas.

La mejor manera de regar los árboles

Es mejor darle a los árboles una gran cantidad de agua durante un período corto para que puedan empaparse profundamente, en lugar de dejar que permanezca en las capas superiores del suelo, donde gran parte se evapora.

En el caso de los árboles recién plantados, a menudo se fija en el suelo alrededor del tronco un anillo de metal o plástico resistente. Cuando eso no esté disponible, se puede crear una depresión poco profunda alrededor del árbol, permitiendo que el agua se estanque. Lo que importa es no dañar ninguna raíz superficial en el proceso.

Cuando el suelo está muy endurecido, las llamadas bolsas o cojines de riego pueden ser de ayuda. El agua gotea lenta pero constantemente en el suelo a través de pequeños agujeros en su parte inferior. Es importante que el agua no permanezca en la superficie por períodos prolongados, ya que eso puede causar pudrición, lo que daña el árbol.

Si no tienen las condiciones de crecimiento adecuadas, los árboles pueden tener dificultades para echar raíces en las ciudades Imagen: IMAGO/viennaslide

Pero a veces el suelo ha sido muy compactado para soportar las aceras de arriba, lo que significa que el agua no puede pasar en absoluto. Hace treinta años, Bassuk fue pionero en un método que mezcla grava de tamaño especial con el suelo. Permite que las piedras ayuden a soportar la carga de la acera, al tiempo que deja más espacio para que las raíces se extiendan a través del denso suelo urbano.

“Siempre que el suelo y las proporciones de la piedra sean las adecuadas, se puede compactar y, aun así, los árboles pueden acceder a él y crecer largas distancias”, dijo Bassuk.

Cómo elegir los árboles adecuados para las ciudades

Cuando se trata de adaptación al clima, también está la cuestión de qué árboles plantar en primer lugar.

Históricamente, Sjoman dice que la selección de árboles urbanos a menudo estuvo impulsada por la estética y el diseño, lo que llevó a la plantación excesiva de especies individuales que eran vulnerables a amenazas como plagas o enfermedades. Las historias de terror sobre la enfermedad del olmo holandés que acabó con poblaciones enteras en el siglo XX ayudaron a transformar la planificación forestal urbana, poniendo el foco mucho más en la diversidad y la adaptación al clima.

Los árboles pueden tardar mucho tiempo en alcanzar su máximo potencial en términos de cuánto pueden enfriar su entorno. Imagen: Philipp Böhme/DW

La regla general 10-20-30 fue acuñada en 1990 por el difunto

Frank Santamour, que trabajó como investigador genetista en el Arboreto Nacional de EE. UU., afirma que las poblaciones de bosques urbanos no deben incluir más del 10% de cualquier especie, el 20% de un solo género o el 30% de cualquier familia.

En Alemania existen varias herramientas y bases de datos que ofrecen orientación para la plantación, y varias ciudades participan en una prueba oficial de árboles en las calles. La idea es que se prueben 45 especies en más de 220 lugares para recopilar conocimientos sobre

cómo prosperan.

Otro recurso es la base de datos CITREE, que clasifica casi 400 especies de plantas leñosas, clasificables por más de 50 características diferentes, incluida la densidad de las hojas, el color de la fruta, el potencial alérgico, la rotura de ramas y más.

La característica clave que las ciudades deben seleccionar es la tolerancia a la sequía, considerando la inmensa tensión biológica urbana.

los árboles enfrentan en un mundo en constante calentamiento. Pero conocer los beneficios que los árboles ofrecen a una ciudad significa que ese no es el único factor.

“Las demandas de los árboles hoy en día son mucho mayores, mucho más profundas que hace apenas un par de décadas”, dijo Sjoman.

Este artículo fue adaptado del alemán, con informes adicionales.

Editado por: Tamsin Walker