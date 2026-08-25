Argentine superstar Julián Álvarez whistled off the stadium in Madrid – Buenos Aires Herald

La superestrella del fútbol argentino Julián Álvarez fue expulsado del campo el domingo después de regresar al Atlético de Madrid luego de meses de especulaciones sobre un posible traslado al FC Barcelona.

Álvarez, de 26 años, ha estado presionando públicamente por una transferencia al club catalán desde antes de la pausa de la temporada de fútbol europea para el Mundial de 2026.

La situación se agravó rápidamente, ya que Álvarez se había negado previamente a presentarse al entrenamiento. Sin embargo, la medida aún no se ha materializado y, según se informa, los Colchoneros no están dispuestos a vender a un club español rival.

Así, cuando el Atlético de Madrid recibió al Villarreal en la segunda jornada de la liga española de fútbol, ​​Álvarez hizo su primera aparición de la temporada con su club, saliendo del banquillo ante una ráfaga de silbidos de la afición local.

salida solitaria

Una vez finalizado el partido, todos los jugadores de Colchoneros se acercaron a la grada para agradecer el apoyo de la afición, excepto Álvarez, que se dirigió solo al vestuario, provocando otra ronda de pitos de la afición.

El técnico del Atlético de Madrid, su compatriota Diego Simeone, explicó más tarde que el club había ordenado al jugador que se marchara por su cuenta para evitar más altercados. Sin embargo, el técnico insistió en que su foco está en el equipo y no en la situación de su compatriota.

“No estoy aquí para dar consejos [to Ãlvarez]”, dijo. “Tengo que centrarme en mi trabajo, que es dar lo mejor de mí en el campo del Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid quiere ganar títulos, debemos estar unidos, tener delanteros de primer nivel y, para ello, todos debemos trabajar en línea con lo que se requiere”.

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, apuntó directamente al FC Barcelona por no “estar a la altura de las circunstancias y actuar como lo hace normalmente” al cortejar a Álvarez.

“Es jugador del Atlético de Madrid, siempre ha sido jugador del Atlético de Madrid y nunca hemos tenido intención de venderlo”, dijo a la prensa española.