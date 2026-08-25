Cómo Canadá podría devolver el golpe para perjudicar a la economía estadounidense y a Trump

El momento oportuno y la voluntad política canadiense también podrían ser una herramienta para las negociaciones.

Los canadienses saben que sentirán dolor económico en esta disputa: los analistas financieros estimaron que los aranceles más recientes del 50% sobre alrededor de 20.000 millones de dólares de importaciones canadienses podrían recortar entre un 0,3% y un 0,6% del PIB del país en el corto plazo.

Aún así, una mayoría en el país respalda ampliamente la decisión de Ottawa de impulsar un duro acuerdo contra la administración Trump, y otros líderes políticos canadienses han mostrado un frente unido.

Una encuesta del fin de semana realizada por Angus Reid indicó que alrededor del 76% de los canadienses apoyan la decisión de Ottawa de abandonar las negociaciones comerciales incluso cuando se preocupan por su propia seguridad laboral.

Las elecciones de mitad de período en Estados Unidos se acercan rápidamente y la economía es el centro de atención de los votantes y el control republicano sobre el Congreso parece tenue.

Dos de las elecciones más importantes para el Senado se llevan a cabo en Michigan y Maine, ambos países fronterizos con Canadá y donde envían la mayoría de sus exportaciones.

El Yale Budget Lab calcula que, según la ley actual, los aranceles globales de Trump costarán a los hogares estadounidenses alrededor de 1.100 dólares al año.

Cualquier aumento adicional en los costos de los bienes y el impacto más amplio de la disputa comercial en las empresas podrían perjudicar aún más la opinión pública estadounidense sobre la economía.

El lunes, Carney dijo que los trabajadores estadounidenses se verán perjudicados por la amenaza más reciente de Trump de aumentar los aranceles sobre automóviles y autopartes de Canadá al 50% después del 1 de enero.

“¿Cuál es el mensaje enviado a los trabajadores de Michigan, Ohio, Kentucky, Alabama? Estos trabajadores dependen absolutamente de Canadá, su mayor consumidor”, dijo, añadiendo que Canadá compra más automóviles estadounidenses que la UE y otros países.

El lunes en CNN, el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, señaló que los consumidores estadounidenses verán el impacto de los aranceles estadounidenses en cualquier número de productos.

“Si estás construyendo una casa nueva, sobre madera contrachapada, si estás reemplazando tu piso, sobre enchapados, si te vas a casar, sobre flores cortadas, si vas a salir a pescar, sobre cañas de pescar”, dijo.

“Es una política extraña para los estadounidenses. Les va a perjudicar”.

Ford, uno de los líderes canadienses que más se opone a los aranceles de la administración Trump, tampoco descartó atacar específicamente a los estados republicanos de Estados Unidos con medidas de represalia y “asegurarse de que la economía de Estados Unidos sienta el dolor”.

En cuanto a las próximas elecciones parciales, Ford dijo: “Si me lo permitieran, estaría ahí abajo llamando a las puertas”.