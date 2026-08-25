JPMorgan y Santander lideran financiación por 15.000 millones de dólares para GNL en Argentina

JP Morgan y Santander liderarán una operación de recaudación de fondos para Argentina LNG, informó Bloomberg, citando fuentes anónimas que dijeron que el total podría alcanzar los 15 mil millones de dólares. Uno de ellos dijo a la publicación que las empresas involucradas en el proyecto tenían como objetivo tomar una decisión final de inversión en noviembre.

El proyecto Argentina LNG es una asociación entre la italiana Eni, la energética estatal argentina YPF y Emirati XRG. La instalación se construirá en la costa atlántica de Argentina y tendrá una capacidad de producción anual de 12 millones de toneladas de gas licuado, potencialmente aumentando hasta 18 millones de toneladas, según las empresas involucradas.

El proyecto tiene un precio total de 24 mil millones de dólares e incluirá, además de dos trenes flotantes de licuefacción, dos gasoductos a través del país y una planta para la producción de líquidos de gas natural, según el informe de Bloomberg. La suma es superior al acuerdo de préstamo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que asciende a 20.000 millones de dólares. Dado que los proyectos de GNL a menudo exceden su presupuesto original, es probable que la diferencia termine siendo aún mayor.

El proyecto Argentina LNG obtendrá su gas del yacimiento de esquisto Vaca Muerta, que tiene los segundos mayores recursos de gas de esquisto técnicamente recuperables del mundo después del estadounidense Marcellus. Según los socios del proyecto, Argentina en su conjunto tiene el potencial de producir eventualmente 24 millones de toneladas de gas licuado al año.

Vaca Muerta ya ha convertido a Argentina en el cuarto mayor productor de petróleo de América Latina, una posición que puede mejorar en el futuro a medida que el gobierno priorice el desarrollo de la industria energética local, alentando proyectos de infraestructura destinados a aumentar la capacidad de extracción de Vaca Muerta. La producción de gas natural, según los últimos datos, se situó en 5.500 millones de pies cúbicos diarios, cerca del máximo histórico de 5.700 millones de pies cúbicos diarios registrado en julio de 2025. Se estima que los recursos de gas natural de Vaca Muerta son aproximadamente 308 billones de pies cúbicos.

Por Irina Slav para Oilprice.com

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