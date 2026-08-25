Caso de asesinato de Dayton Webber: la familia se opone a la liberación

THE SILVER, Maryland.— La familia de Bradrick Michael Wells exige que Dayton James Webber, el hombre acusado de su asesinato, permanezca tras las rejas mientras el equipo de defensa de Webber busca que el cuádruple amputado sea puesto en libertad bajo arresto domiciliario mientras espera el juicio.

Se espera que la familia de Wells y sus partidarios se reúnan en el juzgado del condado de Charles el jueves 27 de agosto de 2026, cuando Webber, de 27 años, de La Plata, regrese a la corte ante el juez William R. Greer Jr.

Los registros judiciales enumeran el procedimiento como una audiencia de estado.

Webber ha estado detenido sin derecho a fianza desde abril en relación con el asesinato de Wells el 22 de marzo.

La madre de Wells le dijo a FOX 5 DC que no cree que a Webber se le deba permitir regresar a casa mientras el caso sigue pendiente.

â€”No tendremos la oportunidad de volver a ver a Brad. Nunca podré volver a hablar con mi hijo. Nunca volverá a casa. ¿Por qué debería tener la libertad de volver a casa?», dijo.

Describió el proceso judicial en curso como “tortuoso” y dijo que la justicia significa que Webber debe rendir cuentas por lo que se le acusa de hacer.

â€”Ya no tenemos a Brad. No tiene una segunda oportunidad. Su hija nunca volverá a verlo. Nunca lo volveré a ver”, dijo.

La hija de Wells cumplió recientemente 1 año, según el informe.

Los familiares y simpatizantes están animando a otros a orar, asistir a la audiencia y mostrar apoyo a la familia de Wells.

“Brad merece justicia”, escribió la familia en una publicación en las redes sociales.

â€œEsto no se trata de odio. No se trata de venganza. Se trata de responsabilidad, justicia y protección de personas inocentes”, afirma la publicación.

También se espera que sus seguidores vistan camisetas negras con la leyenda “Justicia para Brad Wells” en el juzgado el jueves.

BayNet informó anteriormente que dos personas llamaron a los oficiales cerca de La Plata Road y Radio Station Road alrededor de las 10:25 pm del 22 de marzo e informaron haber presenciado un tiroteo dentro de un vehículo.

Los investigadores alegan que Webber conducía con Wells en el asiento del pasajero delantero cuando los dos se involucraron en una discusión. Webber supuestamente le disparó a Wells dos veces en la cabeza durante el enfrentamiento.

Otras dos personas estaban sentadas en la parte trasera del vehículo. Los investigadores alegan que Webber les pidió que ayudaran a sacar a Wells del vehículo, pero ellos se negaron, salieron y alertaron a las autoridades.

Casi dos horas después, un residente de Newport Church Road en Charlotte Hall llamó al 911 después de encontrar a Wells en un patio. Fue declarado muerto en el lugar.

Webber fue localizado más tarde en Charlottesville, Virginia, después de que los investigadores rastrearon su vehículo hasta allí. Fue detenido después de recibir tratamiento en un hospital y extraditado al condado de Charles el 31 de marzo.

Durante una revisión de la fianza del 1 de abril, los abogados de Webber argumentaron que el tiroteo fue un acto de defensa propia y sostuvieron que Webber temía por su vida.

Un juez del condado de Charles negó su liberación y ordenó su detención sin derecho a fianza.

Posteriormente, Webber fue acusado formalmente en el Tribunal de Circuito del Condado de Charles de cargos que incluían asesinato en primer grado, uso de un arma de fuego en un delito grave o delito violento, peligro imprudente y delitos con armas cortas.

Su juicio se acercaba, pero los fiscales solicitaron recientemente un aplazamiento mientras esperan el análisis de ADN. El juez concedió el retraso a pesar de la objeción de la defensa y aún no se ha fijado una nueva fecha para el juicio.

Para la familia de Wells, la atención se centra en mantener a Webber bajo custodia y llevar el caso hasta el juicio.

“Mantenlo tras las rejas”, dijo la madre de Wells.

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