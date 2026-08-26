Comunidades mapuche en Argentina denuncian violaciones de derechos territoriales en medio de disputas por desalojos

Mariam Ashalem De Andres

Líderes comunitarios mapuche de la provincia argentina de Neuquén denunciaron presuntas violaciones de sus derechos territoriales en medio de desalojos y disputas sobre tierras ancestrales, informaron los medios el martes.

â€œLa democracia tiene una deuda eterna con los pueblos indÃgenas; nos someten a desalojos exprés sin ley”, dijo Lorenzo Loncan, portavoz del Lof Paicil Antriao, según el diario Página/12.

“Denunciamos a la Corte Suprema, a los tribunales federales y a los tribunales provinciales por no cumplir con el Convenio 169 de la OIT, que exige la consulta libre e informada, así como con la Constitución Nacional”, dijo Loncon. “Más de 40 pueblos indígenas son argentinos, como las Malvinas y los desaparecidos”.

El Lof Paicil Antriao tiene su sede en Villa La Angostura, una localidad turística de Neuquén, y está involucrado en una larga disputa por tierras.

En febrero, un tribunal de Neuquén rechazó una apelación de la comunidad y confirmó una orden de desalojo relativa a un terreno en el campamento Correntoso. El caso también ha involucrado propiedades adquiridas por el ex basquetbolista argentino Emanuel Ginóbili.

La disputa se produce mientras el Congreso de Argentina debate cambios a las leyes de propiedad que podrían permitir procedimientos de desalojo más rápidos.

El Senado aprobó una versión de la legislación propuesta a principios de este mes, que incluye disposiciones para procedimientos de desalojo acelerados y cambios a las reglas que rigen la propiedad privada y las expropiaciones.

Representantes mapuche han advertido que las medidas podrían afectar a comunidades indígenas involucradas en disputas territoriales de larga data.

El debate se intensificó después de que Argentina derogó la Ley 26.160 en diciembre de 2024. La ley había declarado una emergencia territorial para las comunidades indígenas y suspendido los desalojos mientras se realizaban estudios de las tierras tradicionalmente ocupadas.

Dos comunidades mapuche, Lof Kinxikew y Lof Melo, fueron desalojadas de territorios cercanos a Villa La Angostura el 19 de agosto, según informes de los medios.

Las comunidades mapuche argumentan que sus reclamos territoriales están protegidos por la Constitución argentina y la legislación sobre derechos indígenas.