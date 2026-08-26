Trabajador de un aeropuerto alemán muere de malaria después de que “un mosquito llegara al avión”

Un trabajador del aeropuerto de Frankfurt murió de malaria después de que un raro brote provocara que seis empleados contrajeran la grave infección transmitida por mosquitos.

Se cree que los mosquitos llegaron al aeropuerto más transitado de Alemania en un avión, según funcionarios de salud pública alemanes.

Los cinco infectados restantes están recibiendo tratamiento médico, dijo un portavoz del operador del aeropuerto Fraport.

Se han instalado trampas en el aeropuerto y los mosquitos capturados serán analizados en un laboratorio para determinar su especie y origen.

“Lamentablemente, debemos confirmar que un empleado murió como resultado de la infección”, dijo el portavoz de Fraport a la BBC.

“Hemos proporcionado información completa a todos los empleados y les animamos a consultar a un médico si experimentan algún síntoma”.

El brote está siendo investigado por el Departamento de Salud Pública de Frankfurt.

La BBC tiene entendido que seis trabajadores varones del aeropuerto en diferentes trabajos y diferentes áreas del aeropuerto fueron infectados, y los funcionarios están analizando muestras de sangre para determinar si fueron infectados por un mosquito o seis mosquitos diferentes.

En julio se informó que el brote afectaba a cuatro trabajadores infectados.

El Instituto Robert Koch, una agencia del gobierno federal alemán e instituto de investigación para el control de enfermedades y la salud pública, dijo anteriormente que los cuatro empleados enfermaron entre el 4 y el 6 de julio y que los mosquitos fueron traídos en avión.

El instituto dijo que la malaria en Alemania afecta casi exclusivamente a viajeros de larga distancia que fueron infectados en áreas endémicas de malaria, y que la malaria transmitida dentro de un aeropuerto alemán es rara.

“La falta de antecedentes de viaje puede llevar a un diagnóstico tardío. Un diagnóstico tardío aumenta el riesgo de un curso grave de la enfermedad”, señala el instituto en su boletín epidemiológico.

El último caso de malaria aeroportuaria se produjo en 2023 también en el aeropuerto de Frankfurt, añadió.

La malaria es una enfermedad transmitida por algunos tipos de mosquitos que pican a los humanos y se encuentra principalmente en países tropicales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La infección, que se puede prevenir y curar, es causada por un parásito y no se transmite de persona a persona. Sin embargo, los síntomas pueden ser leves o poner en peligro la vida.