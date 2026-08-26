Tigres está olfateando al próximo Ángel Correa, y es posible que lo hayan encontrado

Tigres ha sentido el impacto de perder tanto a Ángel Correa como a André-Pierre Gignac, y el club de Monterrey ahora busca cerrar la ventana de transferencia con un fichaje que causará sensación en la Liga MX.

Según informa El Universal, Tigres intenta convencer a Alan Velascoel extremo argentino que anteriormente jugó en la Major League Soccer y actualmente está en Boca Juniors, para dar el paso a México.

el club ya sabe cuanto necesitaría gastar para conseguir al atacante mientras busca fortalecer su plantel para el Apertura 2026 y poner fin a una sequía de tres años sin títulos de la Liga MX.

Boca habría pedido 5 millones de dólares tras las conversaciones iniciales entre los dos clubes, aunque Transfermarkt valora actualmente al jugador de 24 años en 3,2 millones de dólares.

¿Cómo le va a Velasco en Boca Juniors?

Velasco es no se considera una figura clave en la configuración de Rodolfo Arruabarrena, particularmente tras el regreso del extremo colombiano Sebastián Villa.

El joven de 24 años llegó a Buenos Aires en enero de 2025. Desde entonces, Ha disputado 49 partidos con el club.anotando seis goles y dando cuatro asistencias.

Vale la pena recordar que Tigres se separó de Correa en el inicio del Apertura 2026cuando River Plate adquirió los servicios del campeón del mundo de Argentina.

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