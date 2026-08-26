Se disparan los arrestos por inmigrantes, llegando a 50.000 en julio

alternar título

Michael M. Santiago/Getty Images

Registro del Servicio de Inmigración y Aduanas 49.571 detenciones en julio, estableciendo el total de arrestos mensuales más alto en el segundo mandato del presidente Trump, según datos gubernamentales publicados recientemente y proporcionados por ICE al Proyecto de Datos de Deportación con sede en UC Berkeley y UCLA.

El aumento total promedia 1.599 detenciones por día y supera en un 15% la cifra récord de junio de 43.021 detenciones.

Desde que asumió el poder en marzo, El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin se ha alejado del estilo confrontativo de aplicación de la ley de inmigración de su predecesora, Kristi Noem. El exjefe del DHS a menudo acompañaba a agentes del ICE en redadas de alto perfil, incluidas Operación Metro Surge en Minneapolis que dejó dos ciudadanos estadounidenses muertos a manos de agentes federales. En cambio, Mullin se comprometió a cumplir los objetivos de deportación de la administración Trump y al mismo tiempo mantener al departamento fuera de los titulares. Los últimos datos reflejan una estrategia que está funcionando.

Graeme Blair, codirector del Proyecto de Datos de Deportación dice que el aumento se debe al cambio de táctica de Mullin.

“Lo que estamos viendo es una expansión en todas las diferentes formas en que ICE detiene a las personas”, dijo Blair a NPR. “Están arrestando gente en los aeropuertos, en los controles de ICE, en los juzgados de inmigración y este es el resultado de eso”.

Blair también señaló que las últimas cifras incluyen la ola inicial de arrestos de inmigrantes haitianos cuyos Estado de protección temporal fue revocada en julio.

Más de la mitad de los casi 50.000 arrestos provinieron de cuatro estados: Texas, Florida, California y Georgia. Todos menos California participan en el programa federal. programa 287(g) que permite a los agentes del orden estatales y locales ejecutar ciertas partes de la ley federal de inmigración en el campo bajo la dirección y supervisión de ICE.

Como informó NPR Florida lidera la nación con la mayor cantidad de agencias policiales locales con acuerdos 287(g). Hasta el año pasado, los 67 condados habían firmado acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según la Asociación de Sheriffs de Florida.