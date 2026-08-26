POSCO Argentina enfrenta disputa de 14.500 millones de wones por proyecto de litio

The Hombre Muerto salt flat in Argentina, 100% owned by POSCO Holdings.

POSCO Argentina enfrenta una disputa con contratistas locales por costos de construcción impagos relacionados con su proyecto de litio en la provincia de Salta. Un tribunal local ordenó la incautación provisional de fondos en una cuenta bancaria vinculada a la empresa, mientras que la posibilidad de demandas adicionales ha generado preocupaciones sobre posibles retrasos y mayores costos.

Según informes de los medios locales del 31 de julio, la disputa comenzó después de que un contratista local afirmó que no le habían pagado en su totalidad por la construcción de infraestructura fluvial para el proyecto de litio. El abogado del contratista, Nicolas Maggio, dijo que los contratistas enfrentaban presión financiera porque no se habían realizado los pagos por las instalaciones terminadas y operativas. La reclamación por daños asciende actualmente a unos 15.000 millones de pesos argentinos, o aproximadamente 14.500 millones de wones (10,47 millones de dólares).

Las dos partes han dado cifras diferentes sobre el importe objeto de embargo. POSCO Argentina dijo que la cantidad real congelada era de unos 350.000 dólares, rechazando informes de que se habían congelado varios millones de dólares. También dijo que no se había emitido ningún fallo judicial definitivo.

Maggio, sin embargo, dijo que los registros judiciales mostraban que alrededor de 2 millones de dólares estaban sujetos a la incautación. Dijo que el monto representaba sólo entre el 20% y el 30% del total de las reclamaciones y que en la demanda principal se podrían solicitar daños adicionales, incluidos costos operativos y financieros. POSCO ha pedido al tribunal que permita que los fondos incautados sean reemplazados por otras formas de garantía, según el lado del contratista.

Los contratistas también alegan que los retrasos en la entrega de materiales de construcción por parte de POSCO dieron lugar a costos adicionales de mano de obra, alojamiento y logística. La disputa podría extenderse a otros contratistas, incluidas empresas que brindan servicios de catering, mantenimiento y campamentos.

Los residentes locales también han expresado su preocupación por el empleo y las condiciones laborales en el proyecto Sal de Oro. El gobierno y la legislatura provincial de Salta han señalado que podrían revisar el asunto.

La disputa no ha detenido la expansión de las operaciones de litio de POSCO en Argentina. POSCO Holdings adquirió derechos mineros en el salar de Hombre Muerto en 2018 y desde entonces ha construido instalaciones de producción allí. Se han invertido más de 2.700 millones de dólares en los derechos mineros y la construcción de su primera y segunda planta.

Después de varios años de pérdidas, POSCO Argentina registró su primera ganancia operativa de alrededor de 11 mil millones de wones en el segundo trimestre, cuando se completó su aumento de producción.

POSCO Group planea comenzar la construcción de su tercera y cuarta plantas de salmuera-litio en 2027 y 2030, respectivamente. Su objetivo es alcanzar una capacidad de producción anual de litio de 173.000 toneladas métricas para 2033 combinando la producción de litio en salmuera en Argentina con la producción de litio en roca dura en Australia.

Se espera que el resultado de las disputas legales, incluida la responsabilidad por los costos adicionales y el monto real de los honorarios de construcción impagos, sea un factor clave que afecte el momento y el costo de la expansión del litio de POSCO en Argentina.