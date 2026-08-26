Ataque aéreo ucraniano contra un autobús en Luhansk, ocupada por Rusia, mata a nueve personas

Un ataque aéreo ucraniano mató a nueve personas en la región de Luhansk, en el este de Ucrania, ocupada por Rusia, el miércoles, según Leonid Pasechnik, líder de las fuerzas de ocupación rusas allí.

Pasechnik calificó el ataque como “un crimen de guerra”, diciendo que había matado a ocho personas en el lugar y que otra persona, una mujer de 20 años, murió a causa de sus heridas poco después.

Se dijo que el autobús transportaba a 15 personas y cinco más resultaron heridas.

Ucrania continúa los ataques en Rusia y destruye otro importante almacén

Mientras las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos no logran despegar y el Kremlin se apega a sus exigencias maximalistas antes de aceptar poner fin a su invasión de cuatro años y medio, Kiev y Moscú han seguido intensificando sus campañas aéreas.

Kiev volvió a atacar la infraestructura logística el miércoles, utilizando drones para destruir otro almacén de Wildberries, éste en la región rusa de Tambov, al sureste de Moscú.

El gobernador de Tambov dijo que las instalaciones de 100.000 metros cuadrados (1,1 millones de pies cuadrados), un área aproximadamente del tamaño de 14 campos de fútbol, ​​habían sido “completamente destruidas por el fuego”.

Wildberries es el minorista en línea más grande de Rusia.

Los ataques ucranianos a sus instalaciones no sólo perturban la logística militar del Kremlin (Kiev dice que Wildberries ayuda al esfuerzo de guerra militar), sino que también atacan la economía civil de Rusia y, por lo tanto, afectan a los rusos comunes y corrientes.

Esta semana, Kiev amplió su lista de objetivos para incluir al segundo minorista en línea de Rusia, Ozon.

En un análisis de imágenes satelitales, la agencia de noticias Reuters estimó que al menos 1,9 millones de metros cuadrados de espacio de almacenamiento habían resultado gravemente dañados en los ataques de drones ucranianos contra más de 20 instalaciones de Wildberries y Ozon en las últimas semanas.

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Editado por: Rana Taha

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