Tony Romo recibió varias citaciones nuevas después del arresto de OWI, lo que pone en peligro aún más el regreso a las transmisiones de la NFL

El ex mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Tony Romo, fue noticia en julio cuando fue arrestado bajo cargos de presuntamente operar un vehículo en estado de ebriedad. Romo fue detenido en una carretera y luego no tuvo un buen desempeño cuando la policía le hizo pruebas de sobriedad en el campo.

Fue puesto en libertad y se supone que deberá comparecer ante el tribunal en septiembre. Casi inmediatamente después, CBS Sports anunció que lo suspenderían de sus funciones de transmisión “hasta nuevo aviso”.

Ahora, enfrenta varias citaciones adicionales en Milwaukee relacionadas con ese arresto, según un nuevo informe del New York Post. Según registros judiciales recientemente presentados, Romo ahora enfrenta “la primera infracción por operar en estado de ebriedad, pasar de manera insegura por el lado derecho y poseer sustancias tóxicas abiertas dentro de su vehículo”, dice el informe.

TONY ROMO ARRESTADO EN MILWAUKEE POR PRESUNTA DELITO DE OWI: INFORME

Un portavoz de Romo emitió un comunicado diciendo que “acepta toda la responsabilidad” por lo sucedido y reiterando que se trata de un asunto civil, no penal.

“Tony acepta toda la responsabilidad por sus acciones y ha tomado medidas proactivas para garantizar que este asunto civil aislado se resuelva adecuadamente. Estamos trabajando con las autoridades locales para cerrar este asunto y nos estamos comunicando con CBS sobre los próximos pasos”.

Después del arresto, muchos especularon que su tiempo en la cabina de transmisión de CBS podría haber terminado. Boomer Esiason dijo que es probable que tenga que seguir adelante y “arreglar las cosas”.

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“Si tuviera que adivinar, puramente especulación dado lo que está pasando ahora mismo, pensaría que se acabó”, dijo Esiason en WFAN.

“Puede terminar yendo a otro lugar y arreglar las cosas”.

El presidente de CBS Sports, David Berson, dijo recientemente que todavía es una “situación en evolución” y que no está claro cuándo, o si, Romo alguna vez regresará al stand de CBS.

“Es una situación en evolución y, por lo tanto, todavía estamos evaluando”, explicó Berson. “No hay un calendario ni una decisión final en este momento”.

“Espero que puedan respetar y apreciar que este es un asunto personal y legal para Tony, así que no puedo hablar de ese aspecto de las cosas”, dijo.

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Es posible que estas nuevas citaciones no mejoren sus posibilidades.