USDA retira 30.000 libras de carne argentina vendidas en Texas y Florida

Casi 30.000 libras de carne cruda importada de Argentina y vendida en Texas y Florida están bajo retirada, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, mientras surgen dudas en torno a la carne. Y crece una serie de retiros de alimentos emitidos este verano.

El aviso de retiro de carne de res señala como causa la falta de reinspecciones de importación, pero el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA clasificó la carne retirada como un peligro para la salud de Clase I, la categoría de riesgo más alta de la agencia. El aviso de retirada no menciona ningún contaminante específico.

El Dr. Darin Detwiler, un defensor de la seguridad alimentaria, profesor y defensor de políticas reconocido a nivel nacional que no quería su rostro en cámara, dijo que la designación de Clase I sugiere que el problema es más que un papeleo de rutina. â€œNo es una cuestiÃ³n de papeleo; Sabes que alguien tomó la decisión. No es necesario volver a inspeccionarlo en la frontera”, afirmó Detwiler.

Detwiler también cuestionó cómo se caracterizó el retiro, dado que no se especificó ningún contaminante. â€œEsto me parece curioso porque es como decir, oye, esto es un problema de papeleo; Este es un problema burocrático. Se nos olvidó hacer esto, nos perdimos esta inspección y no tenemos indicios de que haya algún problema, pero le vamos a dar la clasificación más alta de riesgo”, dijo.

No quedó claro de inmediato qué minoristas vendieron la carne. El distribuidor no respondió a una solicitud de comentarios.

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El retiro se produce en medio de una mayor atención a las importaciones extranjeras de carne vacuna. El viernes pasado, el presidente Trump anunció en Truth Social un plan para permitir que se vendan hasta 300.000 libras de carne vacuna extranjera durante los próximos 90 días a un 25 por ciento menos que los precios actuales del mercado.

Detwiler señaló el momento del anuncio y el retiro.

“Aquí es donde nos ponemos políticos, 24 a 48 horas en que la administración aprueba la carne procedente de Argentina en un momento en que hay un retiro importante de unas 30.000 libras de carne debido a que no se inspeccionó”, dijo.

El lunes, el candidato demócrata al Senado estadounidense, James Talarico, emitió un comunicado criticando el plan, diciendo: “D.C. los políticos están inundando el mercado con carne extranjera y haciéndoles más difícil salir adelante. Éste es un truco político que sólo impulsará a los competidores extranjeros y hará la vida más difícil a los ganaderos de Texas”. Me comuniqué con la campaña del candidato republicano Ken Paxton pero no obtuve respuesta.

Desde el anuncio de Trump, dijo Detwiler, la discusión en línea ha generado confusión sobre lo que está sucediendo con las importaciones de carne vacuna y el retiro del mercado.

“No quiero decir que sea la imaginación de Internet. Lo que quiero decir es que es sorprendente cómo tenemos todo este tipo de información contradictoria reuniéndose en este momento en el que se retira la carne de Argentina”, dijo.

También se envió una solicitud de comentarios a la campaña del candidato republicano al Senado de Estados Unidos, pero no se recibió respuesta.