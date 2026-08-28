Franco Colapinto confirmed as Alpine F1 driver for 2027 – Buenos Aires Herald

El piloto argentino Franco Colapinto fue confirmado el jueves como piloto de Alpine F1 para la temporada 2027.

El equipo francés confirmó la noticia por la mañana con un vídeoclip protagonizado por Colapinto, el director del equipo Flavio Briatore y su compañero Pierre Gasly.

En él, Briatore recibe una pintura de él y el piloto, señala que es la alineación de pilotos de 2026 y rápidamente le pregunta al piloto argentino si quiere estar en ella para 2027.

Posteriormente, el equipo subió una avalancha de contenido protagonizado por Colapinto, incluido un mensaje en video suyo.

â€œEstoy muy feliz de ser parte de esta familia, parte de un equipo que me dio una oportunidad increÃble. Estoy muy agradecido con todos en el equipo”, dijo.

â€œEstoy muy agradecido por todo el apoyo de los argentinos, de todos los que quieren verme hacerlo bien y vienen a apoyarme carrera tras carrera. Esto es sólo el comienzo”, añadió.

Más tarde, Colapinto publicó la actualización en su cuenta personal, agradeciendo a “todos los que nos han apoyado desde el primer día” y asegurando a los fanáticos que es “sólo el comienzo” y que “queda mucha Argentina por venir”.

La noticia también fue recogida por la cuenta oficial de Instagram de la F1, que publicó recopilaciones de los mejores momentos de Colapinto como piloto de F1, tanto dentro como fuera de la pista.

Su récord hasta el momento

El piloto de 23 años ya ha acumulado 19 puntos sólidos en el campeonato en su segunda temporada en Alpine, anotando en seis de los 12 Grandes Premios hasta el momento en lo que ha sido su primera temporada completa en F1.

La primera incursión de Colapinto en la F1 se produjo en el Gran Premio de Italia de 2024, cuando Williams Racing lo anunció como reemplazo del piloto estadounidense Logan Sargeant por el resto de la temporada.

Se convirtió en el primer piloto argentino en competir en las principales series del automovilismo desde Gastón Mazzacane en 2001, poniendo fin a una sequía de 23 años para el país.

El piloto argentino impresionó desde el principio, sumando puntos en Azerbaiyán y Estados Unidos, pero sus actuaciones fracasaron más tarde.

Sin embargo, hizo lo suficiente para despertar el interés de Alpine, que lo eligió para un lugar de reserva antes de finalmente darle el visto bueno al piloto australiano Jack Doohan en el Gran Premio de Emilia Romagna de 2025.

A pesar de algunos momentos destacados, Colapinto tuvo actuaciones en gran medida moderadas en 2025, con un coche Alpine que estaba entre los peores de la parrilla, lo que llevó a muchos a cuestionar sus perspectivas de futuro.