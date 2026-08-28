Argentina vence a Australia en semifinales del Mundial de Hockey sobre Césped

La selección argentina de hockey femenino derrotó a Australia 1:0 en la semifinal del Mundial en Wavre, Bélgica. Julieta Jankunas anotó el único gol del partido en el minuto 47, convirtiendo un corner corto en el último cuarto.

Gol tardío de Jankunas

Los Hockeyroos de Australia lucharon hasta los últimos segundos pero no pudieron igualar el marcador. Para los australianos, fue un intento de llegar a la final de la Copa del Mundo por primera vez en 12 años y competir por su tercer título mundial.

Según ABC News Australia, Australia se convirtió en el primer equipo en 40 años en llegar a una semifinal de la Copa del Mundo con solo una victoria en el torneo. En su camino hacia esta fase, los australianos también sufrieron una derrota y empataron tres veces.

Más noticias de actualidad están disponibles en el canal Telegram de UA.News.

Argentina se enfrentará a Holanda

En la final, Argentina se enfrentará a Holanda, actual campeona mundial, olímpica y europea. En la segunda semifinal, los holandeses derrotaron a Bélgica, coanfitrión del torneo, por 1:0.

Frederique Matla marcó el único gol de ese partido en el minuto 28. Al final del partido, las belgas creyeron que habían empatado con un gol de Famke van Heel, pero después de una revisión en video, el gol fue anulado debido a la interferencia de su compañera en el círculo. La final será una repetición del partido decisivo de 2022, cuando Holanda venció a Argentina 3:1 en España.

Léenos en Telegram y Envía