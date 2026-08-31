La Corte Suprema de Estados Unidos permite que avance el proyecto del salón de baile de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el lunes que la administración del presidente Donald Trump continúe por ahora con el proyecto de construcción del salón de baile de la Casa Blanca, valorado en 400 millones de dólares (345 millones de euros).

El fallo fue respaldado por cinco “de los seis jueces conservadores del tribunal que dijeron que los demandantes en el caso probablemente no tenían el derecho legal de impugnar el caso”.

El proyecto del salón de baile, aclamado por Trump, ha generado polémica tras el derribo del ala este de la Casa Blanca. [FILE: May 26, 2026] Imagen: Joyce N. Boghosian/Casa Blanca/Planet Pix/ZUMA/Picture Alliance

El tribunal vota 5-4 para levantar la orden del tribunal inferior

“Esta Corte no ha encontrado fundamento en circunstancias como estas antes. Por el contrario, hemos sostenido repetidamente que la mera ofensa, desacuerdo o disgusto no califica como una lesión concreta y particularizada”, según la Constitución de los Estados Unidos, escribieron los cinco jueces en su fallo.

“Quizás casi cualquier acción o proyecto gubernamental ofende la sensibilidad de alguien”, agregaron.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se unió a los tres magistrados de tendencia liberal del tribunal para disentir de la última orden, calificando la construcción como “probablemente ilegal” porque no ha sido aprobada por el Congreso.

“La decisión de hoy no es una victoria para la separación de poderes”, escribió Roberts.

Trump acoge con agrado el fallo de la Corte Suprema

“Me complace informar que la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de fallar a favor de que el Salón de Baile/Complejo Militar se construya sin ninguna contingencia, duda o amenaza adicional”, dijo Trump en su red Truth Social.

“Vivimos en la Edad de Oro de Estados Unidos y este edificio será uno de los más grandes jamás construidos en Washington, DC”, dijo Trump.

Fondo Nacional para la Preservación Histórica contra Trump

La organización sin fines de lucro National Trust for Historic Preservation planteó el asunto por primera vez después de que se derribara el ala este y comenzaran las obras en un salón de baile de 90.000 pies cuadrados (8.360 metros cuadrados) en el mayor cambio estructural de la Casa Blanca en más de 70 años.

La administración Trump había pedido al tribunal más alto del país que interviniera después de que los tribunales federales determinaran que el proyecto debía detenerse por no contar con la aprobación del Congreso.

Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos justificaron previamente la necesidad de un salón de baile seguro, señalando la amenaza de misiles del 8 de julio contra el Air Force One cuando Trump salió de Turquía a bordo de un vuelo secreto y otros recientes intentos de asesinato.

Comienza la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Wesley Dockery