El esperanzado de los Yankees, George Lombard Jr., puede evitar la IL; Se acerca el final de la serie de temporada de los Medias Rojas

NUEVA YORK – Aaron Boone estaba molesto por la actuación de su equipo en una derrota matinal en la doble cartelera del sábado en el Yankee Stadium, cuando George Lombard Jr., el campocorto que había jugado cada entrada de su breve carrera con los Yankees de Nueva York, se torció la rodilla derecha al comienzo del segundo juego.

“Lo suficientemente bueno como para quedarse ahora”, le dijo Boone, el manager de los Yankees, a Ken Rosenthal en Fox cuando comenzó la parte alta de la tercera entrada, pero no parecía esperanzado. El siguiente lanzamiento pasó por encima de la valla del jardín derecho para un jonrón de los Boston Red Sox. El día se estaba convirtiendo en un desastre.

Pero mientras Lombard visitaba el Hospital Presbiteriano de Nueva York en las entradas intermedias, los Yankees (77-59) se recuperaron para derrotar a los Medias Rojas, 9-2, y ganarse una división. Ahora aventajan a Boston (74-62) por tres juegos por el primer comodín de la Liga Americana.

Es posible que Lombard no juegue el domingo, cuando el ganador se asegurará la serie de la temporada y un posible desempate entre los equipos. Pero los Yankees creen que Lombard evitará la lista de lesionados, incluso sin una información definitiva sobre los resultados de sus pruebas.

“Todavía están esperando para asegurarse y aclarar, pero parece una situación del día a día”, dijo Boone después del juego.

Lombard estaba bateando contra Brayan Bello en el segundo cuando se torció la rodilla mientras giraba sus caderas en una bola rápida que se desvió hacia adentro. El balón no alcanzó a Lombard, pero pidió tiempo tras el incómodo movimiento.

Hizo una mueca y saltó fuera de la caja con el pie izquierdo, luego se agarró la rodilla y la flexionó con un entrenador antes de quedarse dentro y conectar un sencillo al izquierdo en el siguiente lanzamiento.

“Una pequeña molestia extraña”, lo describió Boone después del partido. â€œIba a hacer swing y luego realmente se apagÃ³. Creo que atrapó un poco su remate mientras estaba frenando. Simplemente lo modifiqué un poco”.

George Lombard Jr. ahora abandonó el juego después de torcerse la rodilla en la segunda entrada. Se quedó en el partido pero se fue antes del cuarto pic.twitter.com/xjciCCw1GN – Talkin ‘Yanks (@TalkinYanks) 30 de agosto de 2026

Lombard jugó a la defensiva en la parte alta de la tercera y volvió a batear en la parte baja de la entrada, volando hacia la izquierda. Pero Boone lo eliminó antes de la parte alta de la cuarta, cambiando a José Caballero al campocorto y trayendo a Amed Rosario para jugar en la tercera base.

“Escuché que no está tan mal”, dijo Caballero. â€œEs una gran noticia porque ha estado jugando muy bien. Por eso necesitamos a todo el grupo unido y sano”.

Lombard, de 21 años, se ha convertido en parte integral del grupo desde que llegó el 4 de agosto, luego de que los Yankees se negaron a canjearlo en la fecha límite. Está bateando .253/.310/.367 con dos jonrones en 23 juegos, aunque ha cometido siete errores.

Su sencillo fue parte de un ataque inusual de los Yankees, quienes conectaron 13 sencillos sin un extrabase en el segundo juego del sábado. La última vez que hicieron eso en un juego de nueve entradas (según una búsqueda de Stathead) fue el 1 de mayo de 1999 en Kansas City. Chuck Knoblauch consiguió tres hits esa noche; Luis García Jr. lo hizo esta vez.

García, adquirido de los Nacionales de Washington en un canje el 3 de agosto, tiene 15 hits (incluidos cuatro jonrones) en sus últimos 10 juegos. Está bateando .309 con los Yankees y no será agente libre hasta después de la temporada 2027.

“Estás viendo a un chico de 26 años que realmente ha alcanzado la mayoría de edad este año, y realmente no ha perdido el ritmo desde que llegó a nosotros”, dijo Boone. “Estamos encantados de tenerlo porque es un bateador muy, muy peligroso”.

Luis García Jr. acertó 3 de 4 en el segundo juego. Ha bateado .309 con OPS de .895 desde que se unió a los Yankees. (Jim McIsaac/Getty Images)

Los Yankees no han tenido suficiente en su verano sin Aaron Judge, quien no ha jugado desde el 31 de mayo debido a una fractura por estrés en su costilla derecha. En 75 juegos sin Judge antes del sábado, los Yankees tuvieron un promedio de .220 y un porcentaje de embase de .290, ambos mínimos de la MLB, y sólo habían superado a los Marineros de Seattle durante ese tiempo.

El primer juego trajo más inutilidad, con los Yankees luciendo casi indefensos en una derrota por 6-0 ante Jake Bennett y tres relevistas. Su arrebato en el Juego 2 se produjo principalmente con un desfile de sencillos en la octava entrada ante Raymond Burgos, el hombre extra de Boston para la doble cartelera.

La mejor noticia de los Yankees fue probablemente el regreso de Max Fried, quien se perdió dos semanas por una recurrencia de un hematoma en el codo izquierdo. Fried estaba contando sus lanzamientos y todavía no ha conseguido una victoria desde abril, pero dijo que se sintió fuerte durante 3 â…” entradas, ponchando a cuatro y permitiendo una carrera.

“Diría que me sentía muy fuerte antes de este período en IL, y me sentí bien en el juego (del 14 de agosto), fue solo un pequeño lanzamiento lo que lo irritó”, dijo Fried. “Así que poder salir adelante, sentirme realmente bien y salir sano, eso es todo lo que puedo pedir”.

Lombard regresará al Yankee Stadium el domingo con una actualización sobre su estado. Si puede decir algo similar después del susto del sábado, eso es todo lo que los Yankees también pueden pedir.