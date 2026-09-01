La postura de Ben Sulayem mientras Argentina intensifica su impulso para el regreso de la F1

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha apoyado los esfuerzos para que el Gran Premio de Argentina vuelva al calendario de Fórmula 1 luego de conversaciones con el presidente del país.

Ben Sulayem se reunió con Javier Milei antes del inicio del Congreso Americano de la FIA en Buenos Aires, y ambos discutieron el regreso de la competición del campeonato mundial al país sudamericano.

El interés argentino en la F1 se ha disparado desde la llegada de Franco Colapinto al nivel más alto del automovilismo, y las mejoras que se están realizando en la pista de Buenos Aires que albergó 20 grandes premios del campeonato mundial de forma intermitente entre 1953 y 1998 siempre se han visto como un paso crítico para recuperar una carrera.

Milei tiene un fuerte deseo de asegurar un evento de F1 y un Campeonato Mundial de Rally para Argentina y aprovechó un discurso en el evento de la FIA para exponer sus ambiciones, diciendo que el país tenía “todas las condiciones necesarias” para albergar esos campeonatos nuevamente.

“Tenemos la tradición. Tenemos los impulsores. Y ahora estamos una vez más desarrollando la seriedad institucional que estas categorías exigen antes de elegir un país”, dijo Milei (en la foto de abajo, a la izquierda, con Ben Sulayem). “Tenemos absolutamente de todo.

“Es hora de acelerar a toda velocidad en esta dirección, y los invito a hacer esto [FIA American] El Congreso es el primer paso hacia ese regreso”.

Ben Sulayem respaldó la ambición de Milei y dijo que Argentina cumple todos los requisitos para que la FIA le permita albergar una carrera de F1.

“Voy a apoyar la iniciativa de que haya una carrera de Fórmula 1 en Argentina”, dijo Ben Sulayem al canal de noticias local A24. “Apoyaré la iniciativa de tener una carrera de F1 o el Mundial de Rally aquí en Argentina.

“¿Argentina merece ser parte del calendario de F1? La respuesta es sí. Tienen historia, tienen un historial; la primera carrera se celebró aquí en 1953. El rally comenzó en 1980; es un gran problema”.

“Hay amor por el automovilismo y la situación económica es buena; Argentina está mejor ahora. Por eso sabemos que es factible”.

Esa referencia a las perspectivas económicas de Argentina incluye una importante disminución de la cifra de inflación, que se situó en 209% en septiembre de 2024 según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) del país, en parte debido a las medidas de austeridad introducidas por el gobierno de Milei.

La cifra de inflación más reciente del 33,8%, de julio de este año, es la más alta de los 12 meses anteriores.

La clave para que Argentina vuelva a ganar un lugar en el calendario será asegurar un acuerdo con el titular de los derechos comerciales de la F1, Liberty Media.

El director general de la F1, Stefano Domenicali, ha dicho durante mucho tiempo que está abierto a ver que el país se asegure un lugar en el calendario, siempre que se pueda cerrar un lugar y un acuerdo, y la financiación será fundamental.

Durante las vacaciones de verano, Domenicali dijo que se estaban llevando a cabo “discusiones” en América del Sur, y sugirió que el continente era uno de los que estaban preparados para asegurar una nueva carrera.

Ben Sulayem reconoció, sin embargo, que con la F1 ya limitada a 24 carreras, encontrar un lugar para Argentina requeriría que una carrera actual desapareciera, además del “apoyo del gobierno para que esto suceda”.

“Ahora, más allá del aspecto emocional, también está el lado racional en lo que respecta al calendario de F1”, añadió Ben Sulayem. “¿Argentina lo merece? Lo merece, pero hay un proceso que seguir. Hay un plan de negocios y hay un número limitado de cupos”.

“Si Argentina entra, alguien más tiene que irse”.