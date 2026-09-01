SCOTUS permite que continúe el proyecto de salón de baile de Trump. Y el secretario del Ejército dimite

Buen día. Estás leyendo el boletín Up First.Suscribiraquí para recibirlo en su bandeja de entrada, yescucharal podcast Up First para conocer todas las noticias que necesitas para comenzar el día.

Las principales historias de hoy

La Corte Suprema dictaminó ayer que el presidente Trump puede continuar con la construcción. de su salón de baile en el antiguo ala este de la Casa Blanca sin necesitar la aprobación del Congreso. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los tres magistrados liberales del tribunal no estuvieron de acuerdo. El tribunal superior no abordó si demoler el ala este y construir el salón de baile es legal, pero dijo que el Fondo Nacional para la Preservación Histórica no estaba legitimado para demandar, ya que probablemente no ha sufrido ningún daño concreto. Se proyecta que el nuevo salón de baile costará a los contribuyentes al menos 300 millones de dólares, a pesar de que Trump ha dicho que los contribuyentes no pagarían por él.

alternar título

Alex Wong/Getty Images

ðŸŽ§ La Corte Suprema podría eventualmente conocer la disputa legal sobre el proyectopero por ahora, se permite que la construcción continúe, dice Carrie Johnson de NPR arriba primero. La administración dice que los equipos están trabajando 20 horas al día, siete días a la semana, para completar el proyecto, que ha estado en marcha durante casi un año. Para cuando la Corte Suprema aborde la cuestión legal, ya se podrían lograr avances sustanciales en el salón de baile, dice Johnson. En la disidencia, Roberts escribió que el Congreso debe aprobar edificios en terrenos de parques federales, un requisito que no se ha cumplido para el salón de baile.

Dan Driscoll renunció como secretario del Ejército después de sólo 18 meses en el cargo. Driscoll, quien se convirtió en el secretario del Ejército más joven cuando asumió el cargo el año pasado a los 38 años, se desempeñó como el principal líder civil del Ejército. Las tensiones entre Driscoll y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han aumentado a medida que Hegseth ha despedido a muchos oficiales militares de alto rango, reemplazándolos con oficiales considerados más leales a él.

ðŸŽ§ La renuncia de Driscoll es significativa en medio de la actual agitación en el Pentágono bajo Hegseth.especialmente porque la guerra en Irán continúa sin un final a la vista, dice Greg Myre de NPR. El secretario del Ejército administra el presupuesto del Ejército y participa en la planificación a largo plazo, pero no forma parte de la cadena de mando militar, lo que significa que Driscoll no comanda tropas en el Medio Oriente. Driscoll es muy cercano al vicepresidente JD Vance y antes de la renuncia, se especuló que Driscoll eventualmente se iría para asumir un papel clave en la campaña presidencial de Vance. Myre dice que no sería sorprendente que Driscoll fuera visto a continuación en uno de esos papeles destacados que apoyan a Vance.

Los ministros de finanzas de las economías más grandes del mundo se reunirán esta semana para la cumbre del G-20. en Carolina del Norte para discutir formas de fomentar un crecimiento económico más rápido. También se espera que hablen sobre el aumento de la presión económica sobre Irán. Esta reunión marca la primera vez en más de una década y media que Estados Unidos organiza la cumbre.

ðŸŽ§ Estados Unidos no ha podido utilizar la fuerza militar para obligar a Irán a reabrir el Estrecho de Ormuz. por lo que la administración anunció lo que llamó “Operación Paria Económica” para cortar los vínculos restantes de Irán con la economía global, dice Scott Horsley de NPR. Estados Unidos amenaza ahora con penalizar a los países que hagan negocios con Teherán. Este estancamiento con Irán tiene consecuencias para Estados Unidos y sus aliados: los precios de la gasolina son más de un dólar por galón más altos que antes de la guerra, y los precios del diésel han aumentado casi dos dólares por galón. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dice que el crecimiento económico puede ayudar a abordar la creciente deuda estadounidense, pero los organismos de control fiscal dudan de que sea una solución mágica. Según Horsley, la deuda federal estadounidense está aumentando a un ritmo tres veces mayor que el de la economía en general.

por lo que la administración anunció lo que llamó “Operación Paria Económica” para cortar los vínculos restantes de Irán con la economía global, dice Scott Horsley de NPR. Estados Unidos amenaza ahora con penalizar a los países que hagan negocios con Teherán. Este estancamiento con Irán tiene consecuencias para Estados Unidos y sus aliados: los precios de la gasolina son más de un dólar por galón más altos que antes de la guerra, y los precios del diésel han aumentado casi dos dólares por galón. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dice que el crecimiento económico puede ayudar a abordar la creciente deuda estadounidense, pero los organismos de control fiscal dudan de que sea una solución mágica. Según Horsley, la deuda federal estadounidense está aumentando a un ritmo tres veces mayor que el de la economía en general. ¾¡ï ̧ Bessent dijo que los oleoductos que pasan por alto el Estrecho de Ormuz hará que la crucial ruta marítima sea irrelevante en dos años. He aquí por qué los expertos en energía no están de acuerdo.

Un informe de denunciantes recientemente publicado advierte que el Servicio Postal de EE. UU. podría “descarrilarse” las elecciones de mitad de período lanzando tecnología “no probada” como parte de los esfuerzos de Trump para restringir el voto por correo. USPS ha pasado meses preparándose para lanzar un portal en línea para que los funcionarios electorales estatales envíen los nombres de los votantes ausentes y los códigos de barras de los sobres de las boletas. Según el denunciante, las pruebas de este nuevo sistema han sido inadecuadas. Si los tribunales permiten que USPS continúe con este plan, los problemas con el portal podrían impedir que los votantes ausentes elegibles reciban sus boletas por correo a tiempo o que no las reciban.

Consejos de vida

CSA-Printstock/Getty Images

Puede ser un desafío amar tu apariencia en un mundo lleno de fotos filtradas y tendencias de pérdida de peso. Si tiene sentimientos negativos acerca de su apariencia, practicar la “flexibilidad de la imagen corporal” puede ser útil. El término describe la capacidad de hacer frente a sentimientos incómodos acerca de su apariencia, y el enfoque no requiere que usted ame o incluso se sienta neutral con respecto a su cuerpo. En cambio, se centra en cómo respondes a los pensamientos negativos. A continuación se muestran algunos ejercicios para practicar la flexibilidad de la imagen corporal:

ðŸªž Cambie sus pensamientos negativos sobre la imagen corporal enfocándose hacia adentro. Pregúntate qué sucede dentro de tu cuerpo: ¿tienes hambre o estás lleno? ¿Se siente nervioso, emocionado, tranquilo o relajado?

ðŸªž Aprecia la funcionalidad de tu cuerpo y pregúntate cómo lo estás usando en este momento. Tómate un momento para apreciar sus habilidades físicas.

ðŸªž Intercambia parte del tiempo que dedicas a concentrarte en tu imagen con actividades que te ayuden a apreciar tu cuerpo, como jugar con tu perro o disfrutar de un pasatiempo al aire libre.

Para obtener más consejos sobre cómo dejar de obsesionarse con su imagen corporal, escuche este episodio de NPR. Kit de vida. Suscríbete al Kit de vida boletín informativo para obtener consejos de expertos sobre el amor, el dinero, las relaciones y más.

Muestra de imagen

alternar título

Sal Veder/AP

El fotoperiodista Slava “Sal” Veder murió a la edad de 99 años el 22 de agosto, ocho días antes de cumplir 100 años. Era mejor conocido por su fotografía ganadora del Premio Pulitzer “Burst of Joy”, que capturaba a un teniente coronel de la Fuerza Aérea de los EE. UU. reuniéndose con su familia después de cinco años en un campo de prisioneros de guerra de Vietnam. Durante su carrera de tres décadas en Associated Press, Veder documentó importantes acontecimientos y figuras políticas, incluida la elección de Dianne Feinstein como alcaldesa de San Francisco tras el asesinato del alcalde George Moscone y la conspiración de la activista política Angela Davis para un juicio por asesinato. Vea fotografías de algunas de las obras de Veder a lo largo de su carrera en AP.

3 cosas que debes saber antes de ir

alternar título

Eric Philips

Dawn ha sido coronada como la ganadora inaugural de la Semana de la Marmota Gorda del Laboratorio Biológico de las Montañas Rocosas. La competencia está inspirada en la Semana del Oso Gordo de Alaska. Los videos de IA generativa de presentadores de programas de entrevistas nocturnos se están difundiendo cada vez más en las redes sociales. Estos videos son más fáciles de hacer que los deepfakes de otras celebridades, ya que los presentadores hablan directamente a la cámara. Podrían ser más disruptivos porque las audiencias están más inclinadas a aceptar su contexto. La Comisión Federal de Comercio ha vuelto a demandar a Amazon, alegando que el gigante tecnológico se ha embolsado decenas de miles de millones de dólares al “cobrar de más de forma secreta y sistemática a los anunciantes en su plataforma”.

Este boletín fue editado por Susana Nuyen.