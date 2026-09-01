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UNLV volleyball falls to top-ranked Nebraska at Players Era event — PHOTOS

By
Martina López
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Las Vegas Review-Journal

August 29, 2026 – 8:38 pm

UNLV volleyball falls to top-ranked Nebraska at Players Era event — PHOTOS

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The UNLV volleyball team lost 25-18, 25-15,-25-16 to No. 1 Nebraska at the Players Era showcase Saturday at T-Mobile Arena. Cami Christiansen led the Rebels with six kills.

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