UNLV volleyball falls to top-ranked Nebraska at Players Era event — PHOTOS

Â click to expand photos The UNLV volleyball team lost 25-18, 25-15,-25-16 to No. 1 Nebraska at the Players Era showcase Saturday at T-Mobile Arena. Cami Christiansen led the Rebels with six kills. ‘;

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html += ‘ ‘;html += ‘ STORIES LIKE THIS ‘;

html += ‘ CLICK HERE FOR MORE ‘;

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}

if ($(‘.rj-story-full’).hasClass(‘tag-tupac-shakur’)) {

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html += ‘ ‘;html += ‘ Tupac Murder Trial: Click here for full coverage ‘;

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}

if ($(‘.rj-story-full’).hasClass(‘tag-2026-yearahead’)) {

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Las Vegas 2026

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What will the new year bring to the valley? These are the biggest stories we’re watching.

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if ($(‘.rj-story-full’).hasClass(‘tag-2025-year-in-review’)) {

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2025: Las Vegas Year in Review

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Look back at the biggest stories and events that took place in Las Vegas in 2025

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$(‘.nlsm-small’).addClass(‘yea4-2025-embed’).html(html);

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}

if ($(‘.rj-story-full’).hasClass(‘tag-thacker-pass’)) {

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html += ‘

Nevada’s ‘white gold’ rush

‘;

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Read our six-part series about the Nevada communities that are bearing the brunt of the country's clean energy future.

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$(‘.nlsm-small’).addClass(‘thacker-pass-embed’).html(html);

return;

}

if ($(‘.rj-story-full’).hasClass(‘tag-judging-the-judges-2025’)) {

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html += ‘ ‘;html += ‘ JUDGING THE JUDGES 2025 ‘;

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}

if ($(‘.rj-story-full’).hasClass(‘tag-black-book’)) {

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$(‘.nlsm-small’).addClass(‘black-book-embed’).html(html);

return;

}

if ($(‘.rj-story-full’).hasClass(‘tag-telles-murder-trial’)) {

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html += ”;

html += ”;

html += ‘Robert Telles On Trial: Full Coverage‘;

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if ($(‘.rj-story-full’).hasClass(‘tag-jeff-german-murder’) || $(‘.rj-story-full’).hasClass(‘tag-remembering-jeff-german’)) {

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WHAT ARE THEY HIDING?

‘;

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Exposing officials and agencies keeping public records from the public.

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CLICK HERE TO READ MORE

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2023 YEAR IN REVIEW

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CLICK HERE FOR MORE

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REMEMBERING 9/11: 25 YEARS LATER

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Looking back at the 2001 terror attacks and how they affected Las Vegas and the world.

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Read more

‘;

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html += ”;

html += ‘

MEET THE UNFORGETTABLE CLASS

‘;

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html += ‘ ‘;html += ‘‘;html += ‘ ‘;html += ‘ ‘;

html += ‘ 2021 ‘;

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html += ‘ ‘;html += ‘‘;html += ‘ ‘;

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html += ‘ ‘;html += ‘ Harry Reid (1939-2021) ‘;

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html += ‘ ‘;html += ‘‘;html += ‘

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html += ‘ ‘;html += ‘ Senate leader and Nevada political titan ‘;

html += ‘ Read more ‘;

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html += ‘ ‘;html += ‘ HENRY RUGGS DEADLY CRASH ‘;

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html += ‘ ‘;html += ‘‘;html += ‘

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html += ‘ ‘;html += ‘ CLICK FOR MORE ‘;

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$(‘.nlsm-small’).addClass(‘henry-ruggs’).html(html);

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if ($(‘.rj-story-full’).hasClass(‘tag-sheldon-adelson’)) {

html = ”;

html += ”;

html += ”;

html += ‘



html += ‘ ‘;html += ‘ Sheldon Adelson (1933-2021) ‘;

html += ‘

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html += ‘



html += ‘ ‘;

html += ‘ ‘;html += ‘‘;html += ‘

‘;

html += ‘



html += ‘ ‘;html += ‘ Las Vegas visionary and Philanthropist. ‘;

html += ‘ Read more ‘;

html += ‘

‘;

html += ”;

html += ”;

$(‘.nlsm-small’).addClass(‘sheldon-adelson’).html(html);

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}

if ($(‘.rj-story-full’).hasClass(‘tag-tony-hsieh’)) {

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html += ‘ ‘;html += ‘ Tony Hsieh (1973-2020) ‘;

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‘;

html += ‘



html += ‘ ‘;

html += ‘ ‘;html += ‘‘;html += ‘

‘;

html += ‘



html += ‘ ‘;html += ‘ Ex-Zappos and Downtown Project CEO left a lasting impression on Las Vegas. ‘;

html += ‘ Read more ‘;

html += ‘

‘;

html += ”;

html += ”;

$(‘.nlsm-small’).addClass(‘tony-hsieh’).html(html);

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}

if ($(‘.rj-story-full’).hasClass(‘tag-vegas-weekend’)) { //vegas-reawakening

html = ”;

html += ”;

html += ”;

html += ‘

VEGAS REAWAKENING

‘;

html += ‘

A year after the pandemic began, the first weekend of spring showed a perfect storm of promise for Las Vegas' recovery and brought optimism that visitors would indeed return to the city

‘;

html += ‘

Read more

‘;

html += ”;

html += ”;

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//add newsletters embed

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//newsletter_1st_lv[‘Nevada Preps’] = {‘id’:’nevada_preps’, ‘title’:’HIGH SCHOOL SPORTS YOUR WAY‘, ‘subtitle’:’Stay up to date with our free Nevada Preps newsletter.’};

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var main_cat = ”;

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var m_cat = [];

var m_hl_cat = ”;

if (window.dataLayer[0].metrics) {

main_cat = window.dataLayer[0].metrics.section; //National Finals Rodeo

m_hierarchy = window.dataLayer[0].metrics.hierarchy.split(’ | ‘); //”Sports | Rodeo | National Finals Rodeo”

m_cat = window.dataLayer[0].metrics.categories; //[”National Finals Rodeo”,”Rodeo”,”Sports”]

m_hl_cat = window.dataLayer[0].metrics[’hl-category’]; //Sports

}



var i, k, found, newsletter;



newsletter = false;

found = false;

if (default_category_to_show.includes(m_hl_cat)) {

newsletter = newsletter_1st_lv[’default’];

}



if (newsletter_1st_lv.hasOwnProperty(m_hl_cat)) {

newsletter = newsletter_1st_lv[m_hl_cat];

}



// check main category

if (newsletter_2nd_lv.hasOwnProperty(main_cat)) {

found = true;

newsletter = newsletter_2nd_lv[main_cat];

}



if (!found) {

// check in hierarchy (main category hierarchy)

i = m_hierarchy.length;

while (!found && i >= 0) {

i–;

if (i > 0) {

if (newsletter_2nd_lv.hasOwnProperty(m_hierarchy[i])) {

found = true;

newsletter = newsletter_2nd_lv[m_hierarchy[i]];

}

} else {

// i=0, check first level

if (newsletter_1st_lv.hasOwnProperty(m_hierarchy[i])) {

found = true;

newsletter = newsletter_1st_lv[m_hierarchy[i]];

}

}

}

}



if (!found) {

// check in category

i = m_cat.length;

while (!found && i > 0 && cat_has_subcat.includes(m_hl_cat)) {

i–;

if (newsletter_2nd_lv.hasOwnProperty(m_cat[i])) {

found = true;

newsletter = newsletter_2nd_lv[m_cat[i]];

}

}

}



if (newsletter !== false && !$(’.rj-story-full’).hasClass(’tag-hide-newsletter’) && !$(’.rj-story-full’).hasClass(’ rj-story-sponsored-full’)) {

var alert_id = ”;

if (newsletter.alert_id) {

alert_id = newsletter.alert_id;

}

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html += ”;

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$(‘.nlsm-small’).html(html);

}

//});

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