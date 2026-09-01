UNLV volleyball falls to top-ranked Nebraska at Players Era event — PHOTOS

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The UNLV volleyball team lost 25-18, 25-15,-25-16 to No. 1 Nebraska at the Players Era showcase Saturday at T-Mobile Arena. Cami Christiansen led the Rebels with six kills.
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Tupac Murder Trial: Click here for full coverage
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Las Vegas 2026
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What will the new year bring to the valley? These are the biggest stories we’re watching.
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2025: Las Vegas Year in Review
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Look back at the biggest stories and events that took place in Las Vegas in 2025
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Nevada’s ‘white gold’ rush
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Read our six-part series about the Nevada communities that are bearing the brunt of the country's clean energy future.
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JUDGING THE JUDGES 2025
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if ($(‘.rj-story-full’).hasClass(‘tag-telles-murder-trial’)) {
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html += ‘Robert Telles On Trial: Full Coverage‘;
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WHAT ARE THEY HIDING?
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Exposing officials and agencies keeping public records from the public.
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2023 YEAR IN REVIEW
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REMEMBERING 9/11: 25 YEARS LATER
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Looking back at the 2001 terror attacks and how they affected Las Vegas and the world.
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MEET THE UNFORGETTABLE CLASS
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2021
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Harry Reid
(1939-2021)
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‘;
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Senate leader and Nevada political titan
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HENRY RUGGS
DEADLY CRASH
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Sheldon Adelson
(1933-2021)
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Las Vegas visionary and Philanthropist.
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Tony Hsieh
(1973-2020)
‘;
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Ex-Zappos and Downtown Project CEO left a lasting impression on Las Vegas.
‘;
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Read more
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if ($(‘.rj-story-full’).hasClass(‘tag-vegas-weekend’)) { //vegas-reawakening
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VEGAS REAWAKENING
‘;
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A year after the pandemic began, the first weekend of spring showed a perfect storm of promise for Las Vegas' recovery and brought optimism that visitors would indeed return to the city
‘;
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Read more
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newsletter_2nd_lv[‘Golden Knights’] = {‘id’:”,’alert_id’:’golden_knights’, ‘track_name’:’GoldenKnights’, ‘title’:’WANT MORE KNIGHTS IN YOUR DAY?‘, ‘subtitle’:’Sign up for free Golden Knights email alerts for all the latest updates’};



 var main_cat = ”;

 var m_hierarchy = [];

 var m_cat = [];

 var m_hl_cat = ”;

 if (window.dataLayer[0].metrics) {

 main_cat = window.dataLayer[0].metrics.section; //National Finals Rodeo

 m_hierarchy = window.dataLayer[0].metrics.hierarchy.split(’ | ‘); //”Sports | Rodeo | National Finals Rodeo”

 m_cat = window.dataLayer[0].metrics.categories; //[”National Finals Rodeo”,”Rodeo”,”Sports”]

 m_hl_cat = window.dataLayer[0].metrics[’hl-category’]; //Sports

 }



 var i, k, found, newsletter;



 newsletter = false;

 found = false;

 if (default_category_to_show.includes(m_hl_cat)) {

 newsletter = newsletter_1st_lv[’default’];

 }



 if (newsletter_1st_lv.hasOwnProperty(m_hl_cat)) {

 newsletter = newsletter_1st_lv[m_hl_cat];

 }



 // check main category

 if (newsletter_2nd_lv.hasOwnProperty(main_cat)) {

 found = true;

 newsletter = newsletter_2nd_lv[main_cat];

 }



 if (!found) {

 // check in hierarchy (main category hierarchy)

 i = m_hierarchy.length;

 while (!found && i >= 0) {

 i–;

 if (i > 0) {

 if (newsletter_2nd_lv.hasOwnProperty(m_hierarchy[i])) {

 found = true;

 newsletter = newsletter_2nd_lv[m_hierarchy[i]];

 }

 } else {

 // i=0, check first level

 if (newsletter_1st_lv.hasOwnProperty(m_hierarchy[i])) {

 found = true;

 newsletter = newsletter_1st_lv[m_hierarchy[i]];

 }

 }

 }

 }



 if (!found) {

 // check in category

 i = m_cat.length;

 while (!found && i > 0 && cat_has_subcat.includes(m_hl_cat)) {

 i–;

 if (newsletter_2nd_lv.hasOwnProperty(m_cat[i])) {

 found = true;

 newsletter = newsletter_2nd_lv[m_cat[i]];

 }

 }

 }



 if (newsletter !== false && !$(’.rj-story-full’).hasClass(’tag-hide-newsletter’) && !$(’.rj-story-full’).hasClass(’ rj-story-sponsored-full’)) {

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 if (newsletter.alert_id) {

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 }

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