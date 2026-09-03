Huelga aeroportuaria en Argentina podría interrumpir vuelos el jueves y viernes – Buenos Aires Herald

Los trabajadores aeroportuarios de Argentina realizarán una huelga el jueves y viernes para exigir salarios más altos, lo que podría provocar retrasos en los vuelos.

La huelga afectará a 27 de los 40 aeropuertos comerciales de Argentina, incluido el Aeropuerto Ministro Pistarini en Ezeiza, Buenos Aires, así como el Aeropuerto Jorge Newbery en la Ciudad de Buenos Aires, la capital del país.

El paro se realizará de 9 a 12 horas y de 18 a 21 horas los días 3 y 4 de septiembre.

La huelga será realizada por trabajadores estatales de la Administración Nacional de Aviación Civil, incluidos controladores de tránsito terrestre, bomberos, trabajadores de la salud, inspectores y personal administrativo que labora en los aeropuertos.

La huelga fue convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Dado que los controladores aéreos, pilotos, asistentes de vuelo y otros empleados de las aerolíneas no están incluidos, no se esperan cancelaciones, aunque podría haber retrasos.

Los trabajadores realizarán protestas, marchas y asambleas en los aeropuertos, lo que podría afectar sus operaciones normales.

“Si hay retrasos o cancelaciones, no será culpa de los trabajadores”, dijo el líder de ATE, Rodolfo Aguiar, culpando al gobierno por no atender sus demandas de mejores condiciones laborales.

Durante los períodos de vigencia de la huelga, los trabajadores antes mencionados únicamente atenderán servicios médicos, humanitarios, transporte de órganos y vuelos oficiales.