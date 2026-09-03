Argentina da nueva advertencia al Reino Unido sobre las Islas Malvinas

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El presidente de Argentina ha emitido una nueva advertencia al Reino Unido sobre la soberanía de las Islas Malvinas, diciendo que su país defenderá sus intereses “con uñas y dientes, sin importar a quién moleste”.

Javier Milei dijo que se estaba preparando para hacer lo que describió como un anuncio nacional el jueves por la noche, diciendo que las islas eran “sagradas” para su pueblo y afirmó que la soberanía nacional de su país había sido “violada”..

El martes, Downing Street dijo que el compromiso de Gran Bretaña con las Islas Malvinas era “inquebrantable” después de que Donald Trump sugiriera que Estados Unidos podría revisar su posición sobre el archipiélago.

Javier Milei hará un ‘anuncio nacional’ en las Islas Malvinas el jueves ( Reuters )

En un comunicado en X, antes Twitter, el presidente de Argentina escribió: “Anunciamos una transmisión nacional para el jueves a las 21:00 horas sobre un tema SAGRADO para los argentinos… un reclamo histórico del pueblo argentino que hasta el día de hoy sigue viendo violada su soberanía nacional”.

Y agregó: “¿Qué causa más importante y estratégica para los intereses vitales de la nación puede haber más importante que la causa Malvinas?… Seguiremos defendiendo con uñas y dientes los intereses de la nación argentina, le moleste a quién. ¡¡¡VIVA LA LIBERTAD, MALDITA…!!!”

Downing Street dijo que el compromiso de Gran Bretaña con las Islas Malvinas era “inquebrantable” ( Pensilvania )

James Cartlidge, el secretario de Defensa en la sombra, respondió al presidente Milei diciendo que las Malvinas “son británicas y seguirán siendo británicas”.

“Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Islas Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado y siempre apoyaremos al pueblo de las Malvinas y su abrumador deseo de seguir siendo británicos”, afirmó.

La postura de Estados Unidos es formalmente neutral, aunque Washington brindó apoyo a la campaña británica para retomar las islas después de la invasión argentina en 1982.

Sin embargo, los informes del fin de semana sugirieron que Estados Unidos podría revisar su posición si el gobierno del Reino Unido no aumenta el gasto en defensa.

Cuando se le preguntó sobre los informes el lunes, Trump dijo a los periodistas en la Oficina Oval: “Siempre reviso cada puesto”. Ése es sólo uno de muchos”.

Al día siguiente, el portavoz oficial del Primer Ministro dijo que la posición del Reino Unido sobre las Malvinas era “de larga data e inquebrantable”.

“La soberanía recae en el Reino Unido y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial”, afirmó. “La posición del Reino Unido es clara. Los isleños han expresado repetidamente su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar”.

Donald Trump sugirió que Estados Unidos podría revisar su posición sobre el archipiélago ( AP )

Los habitantes de las Islas Malvinas votaron abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar en un referéndum de 2013, con un 99,8 por ciento votando a favor y sólo tres votos en contra.

Pero el tema llegó a los titulares este verano cuando el equipo de fútbol de Argentina agitó polémicamente una pancarta en apoyo del reclamo de su país sobre las islas mientras celebraba su victoria en la Copa Mundial contra Inglaterra.

Los jugadores sostuvieron una pancarta después del partido de semifinal que decía “Las Malvinas son Argentinas”, que se traduce como “Las Malvinas son Argentinas”.