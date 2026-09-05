Milena Plebs homenajeada en Tango BA en Argentina

En Buenos Aires, Argentina, la bailarina, coreógrafa, directora, productora, docente e investigadora Milena Plebs, quien ha dedicado 40 años al tango, fue homenajeada durante el festival y campeonato mundial Tango BA. El homenaje se llevó a cabo en el centro cultural Usina del Arte. Según Plebs, este reconocimiento no sólo es una evaluación de los logros pasados, sino también un impulso para el futuro del tango.

Como informa el Buenos Aires Times, a lo largo de su carrera Plebs combinó el estudio del tango tradicional argentino con la búsqueda de formas contemporáneas. Antes de llegar al tango, trabajó durante seis años como bailarina en el Teatro San Martín de Buenos Aires y se formó en danza contemporánea.

Tradición y danza contemporánea.

Durante sus primeros 13 años en el tango, Plebs trabajó junto al bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Zotto. Participaron en la producción Tango Argentino, creada por los directores de teatro Claudio Segovia y Héctor Orezzoli. Esta producción llevó el tango argentino a los escenarios internacionales y contribuyó a su popularización en todo el mundo.

Posteriormente, Plebs y Zotto crearon producciones como parte de la compañía de danza Tango X2. En su propio proyecto, Tramatango, exploró la combinación del tango y la danza contemporánea. El bailarín considera que renovar el tango requiere un conocimiento profundo de su tradición, pero que no debe convertirse en un modelo inmutable.

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Durante el homenaje Plebs actuó junto a Juan Malicia y Javier Rodríguez. No había bailado antes con Malicia, pero notó su sólida formación en el tango tradicional. Con Rodríguez, a quien conoce desde hace muchos años, Plebs interpretó una milonga y destacó su distintivo estilo individual.

Técnica, improvisación y respeto.

Plebs anima a los jóvenes bailarines a aprender de diferentes profesores, dominar la técnica y desarrollar su propio estilo en lugar de copiar una sola escuela, época o manera. En su opinión, la improvisación es un componente importante de este proceso, pero también hay que dominarla: en cada movimiento y secuencia de pasos se pueden descubrir nuevas posibilidades.

Al mismo tiempo, la bailarina destacó que en una milonga no se deben descuidar las reglas de convivencia en la pista: el respeto a la pareja, a las otras parejas, a la música y al espacio. Llamó al abrazo el elemento central del tango, que implica un intercambio físico y energético y la responsabilidad de ambos. Plebs también apoya un enfoque en el que los bailarines comprendan mejor ambos roles: liderar y seguir.

Según Plebs, el tango se está difundiendo por el mundo manteniendo su vínculo con Buenos Aires, a la que llamó la cuna de este baile. Aconseja a las nuevas generaciones volver a los fundamentos del tango tradicional antes de experimentar, estudiando su historia y las figuras que dieron forma a esta cultura de la danza.

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