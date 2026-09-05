Javier Milei: ‘vientos de cambio’ respaldan el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei dijo en un discurso televisado que “vientos de cambio” favorables al reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas están soplando en todo el mundo, citando señales de que Donald Trump podría reconsiderar la posición de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas.

“Recientemente, el presidente Trump declaró que Estados Unidos está reevaluando su posición histórica en relación con las Malvinas”, dijo, utilizando el nombre argentino de las islas.

El presidente argentino dijo que el Reino Unido enfrenta “múltiples crisis de naturaleza migratoria, demográfica y económica que es poco probable que se resuelvan”. Está claro que están en un camino de decadencia. El futuro de Argentina, sin embargo, es floreciente y prevalecerá”.

Más temprano el jueves, el medio británico GB News preguntó a Trump si “vendría en ayuda del Reino Unido” durante una posible disputa territorial con Argentina sobre las Islas Malvinas, e insinuó que no lo haría, añadiendo que el Reino Unido “no estaba allí para ayudarme”. [with Iran]â€ .

Sus partidarios esperaban que Milei utilizara su discurso a la nación el jueves por la noche para anunciar un respaldo sin precedentes de Estados Unidos al reclamo de soberanía de Argentina sobre las Malvinas.

En cambio, el autoproclamado libertario de extrema derecha se limitó a referirse a las palabras de Trump el lunes pasado. Cuando se le preguntó en la Casa Blanca si estaba revisando la posición de Estados Unidos en las islas, el presidente estadounidense respondió: “Siempre reviso cada posición. Ése es sólo uno de muchos”.

Milei describió la respuesta de Trump como una “amenaza” que “no era inocua”.

“Estados Unidos está considerando este cambio de posición porque sabe que Argentina es un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición estratégicamente importante que puede ser un aliado valioso en las próximas décadas”, dijo.

Stanley, la capital de las Islas Malvinas. En un referéndum de 2013, el 99,8% de los isleños votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar. Fotografía: Rob Carter/Alamy

Estados Unidos ha reconocido formalmente la administración de facto de las islas por parte del Reino Unido, pero no ha adoptado una posición formal sobre la soberanía. Los primeros informes de una posible revisión surgieron en abril, cuando un correo electrónico interno del Pentágono reportado por Reuters planteó la posibilidad de que Washington reconsiderara su postura como una posible forma de castigar a los aliados de la OTAN que se negaron a unirse a la guerra de Irán.

En la entrevista del jueves, Trump dijo sobre el Reino Unido: “Su país no estaba allí para ayudarme. No necesitábamos ayuda, pero le pregunté a la OTAN y a su ex líder. [Keir Starmer]’¿Por qué no envías un par de barcos?’ Él dijo: “No tenemos ninguno”. Fue bastante triste todo el asunto”.

A pesar de las expectativas creadas por Milei y sus seguidores –el presidente convocó a todos sus ministros para que lo acompañaran–, las principales novedades del discurso fueron algunos decretos que anunció.

Uno de ellos era acelerar las sanciones “contra quienes participan en iniciativas de extracción de petróleo”, citando específicamente un proyecto petrolero en alta mar en la Cuenca del Norte de Malvinas liderado por la compañía israelí Navitas junto con su socio británico, Rockhopper. Milei afirmó que el proyecto violaba un llamado de la ONU para que ni Argentina ni el Reino Unido tomaran medidas unilaterales en el territorio.

A pesar de sus políticas de austeridad “radicales”, Milei también dijo que firmaría un decreto de emergencia para aumentar los recursos para el Ministerio de Defensa, priorizando la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. El proyecto para construir una base allí es anterior a Milei y la construcción comenzó en 2022.

El Reino Unido dijo a principios de esta semana que su posición sobre las Malvinas era “de larga data e inquebrantable”. Dijo en una declaración: “La soberanía recae en el Reino Unido y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial. La posición del Reino Unido es clara. Los isleños han expresado repetidamente su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar”.

Algunos analistas ya habían visto la adhesión de Milei a la causa Malvinas como otro intento de crear una “cortina de humo”, en el punto más bajo de su popularidad desde que asumió el cargo. Se espera que busque la reelección el próximo año.

En medio de acusaciones de corrupción que involucran a miembros de su gobierno y malos resultados económicos (sus políticas de austeridad “motosierra” han controlado la inflación, pero el desempleo y la pobreza han aumentado), el presidente de extrema derecha ha subido cada vez más el volumen de las medidas controvertidas. Estos incluyen acusaciones de una campaña anti-Argentina que se remonta a la Copa del Mundo, ataques contra el presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y una represión migratoria inspirada en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Muchos han notado que su interés por la cuestión de las Malvinas es reciente. Milei se había descrito durante mucho tiempo como un gran admirador de Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la guerra de las Malvinas de 1982, y recién comenzó a adoptar una postura pública a favor de la soberanía hace unos meses, después de que surgieran informes de que Estados Unidos podría estar reconsiderando su posición.

También descartó el principio de autodeterminación invocado por el Reino Unido. En un referéndum de 2013, el 99,8% de los isleños votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar.

Haciéndose eco de la misma frase utilizada por la selección argentina de fútbol en una pancarta que celebraba su victoria sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial, Milei dijo: “Las Malvinas son argentinas”.