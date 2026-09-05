Argentina inicia proceso de sanción contra 45 entidades por exploración petrolera en Malvinas

Muhammed Yasin Güngör

Argentina inició el viernes un proceso de sanción contra 45 personas y empresas sospechosas de realizar exploraciones y explotaciones no autorizadas de hidrocarburos en las Islas Malvinas, que Buenos Aires llama Islas Malvinas.

La oficina del presidente Javier Milei anunció que las medidas legales apuntan no sólo a las empresas petroleras activas sino también a “sus accionistas y empresas que vienen prestando servicios” para facilitar las operaciones. Dijo que aquellos que intenten lucrarse violando la soberanía argentina “encontrarán en el Estado argentino toda la fuerza de la ley”.

El gobierno reafirmó su reclamo sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus “correspondientes espacios marítimos e insulares”, declarando que son argentinas “por historia y por derecho” y que “no hay duda al respecto”.

Milei advirtió anteriormente que el proyecto petrolero Sea Lion, un importante desarrollo de hidrocarburos en alta mar cerca de las Malvinas operado por la firma británica Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, con sede en Israel, representa una amenaza inminente. Señaló que sin una acción rápida, las entidades extranjeras “se apropiarán de las reservas de petróleo que se encuentran bajo nuestro mar” y profundizarán su “ocupación”.

Londres desestimó las sanciones como política interna, afirmando su compromiso con las islas, mientras que Navitas y sus socios dijeron que esperan continuar con las perforaciones bajo licencia del Reino Unido.

La larga disputa de soberanía entre Buenos Aires y Londres se reavivó recientemente a medida que los proyectos marinos avanzan hacia la perforación activa.

Las Malvinas son un territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur, a unas 300 millas (483 kilómetros) al este de la costa argentina, con una pequeña población. â€Šâ€Šâ€Š

Argentina sostiene que heredó la soberanía de España y Gran Bretaña ha “ocupado ilegalmente” las islas desde 1833; llama a las islas Islas Malvinas y rechaza como decisivo el derecho de los residentes a la autodeterminación.