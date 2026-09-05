Hovland toma una ventaja de 1 golpe en el Tour Championship con un elenco de retadores alineados detrás de él

ATLANTA – Viktor Hovland finalmente logró una pequeña separación el sábado en el Tour Championship, y todo lo que tuvo que hacer fue terminar con seis putts consecutivos de 7 pies o más para un 5 bajo 65. Todo lo que le dio fue una ventaja de un golpe en un final de temporada muy en juego.

Cuatro de esos putts fueron para birdie, dos de ellos para par, todos ellos importantes de cara a una ronda final en East Lake donde cada tiro puede parecer muy importante.

La puntuación se ha sentido baja. Con algunos de los pines, no ha sido fácil. Rory McIlroy y Ludvig Aberg hicieron referencia a similitudes con Aronimink para el Campeonato de la PGA, donde 28 jugadores estuvieron separados por dos golpes a mitad de la tercera ronda.

Sólo 29 jugadores están en East Lake y todos están bajo par.

Hovland realizó un par de putts para birdie de 8 pies al final para colocarlo en 15 bajo 195, un golpe por delante del recién llegado al Tour Championship Ryan Gerard, quien jugó sin bogeys para un 66.

Scottie Scheffler (66) y Chris Gotterup (67), quienes se han combinado para ganar cinco títulos del PGA Tour este año, estaban tres golpes detrás con 12 bajo par, 198. A ellos se unieron el favorito sentimental, Adam Scott, de 46 años, y Aberg. Ambos dispararon 65 en busca de su primera victoria este año.

También en la mezcla estaba Rory McIlroy, quien tuvo dos bogeys, se conformó con el par en el hoyo final de par 5 y aún así disparó 63 para acercarse a cinco tiros. A él se unió Cameron Young, cuyo doble bogey en el hoyo 10 lo hizo retroceder en una ronda de 68.

“Está bastante agrupado alrededor de 11 y 12 bajo par”, dijo Hovland. “Quiero decir, has visto algunos 62 por ahí. Puedes tomarlo bajo. Así que fue bueno conseguir un poco de distancia, especialmente del grupo de muchachos que están alrededor de ese número. No son capaces de disparar nada mañana. Así que eso me da un poco de colchón para mañana. Todavía voy a tener que traer una buena y sólida ronda”.

El domingo están en juego 10 millones de dólares para el ganador, la mayor recompensa oficial en golf para un solo torneo, y el título de la Copa FedEx que viene con una exención de cinco años en el PGA Tour.

Hovland ganó la Copa FedEx en 2023 cuando arrasó en una postemporada de tres torneos y ganó los dos últimos. Puede que no sienta lo mismo si ganara el domingo, aunque el noruego se marcharía felizmente de la ciudad con dos trofeos.

Hovland estuvo en su mejor momento en los greens en la recta final: 11 pies para birdie en el hoyo 13, 18 pies para salvar el par en el hoyo 14, 11 pies para birdie en el green península 15, un par putt de 7 pies en el hoyo 16 y sus birdies finales.

Gerard luchó maravillosamente, especialmente en los últimos nueve hoyos, hizo birdie en ambos pares 5 y permaneció en el juego para tener la oportunidad de conseguir su primera victoria este año, y posiblemente una decisión fácil para ser elegido para la Copa Presidentes. Pero fue una gran prueba de paciencia esperar una oportunidad para atacar.

“Entonces, cuando lo consigas, intenta aprovecharlo y pisar un poco el acelerador”, dijo.

Eso es lo que hizo McIlroy, comenzando siete golpes detrás y con poco que perder. Pensó que necesitaría otra ronda como la 63 para siquiera contemplar un cuarto título de la Copa FedEx.

Ha estado presente en todas las iteraciones de reinicio de puntos y golpes iniciales hasta el final de la temporada. Lo que no recuerda es un atasco en la cima, o que el último lugar estuviera en 3 bajo par.

“Esto habla del nivel de los golfistas que están aquí”, dijo McIlroy. “Pero también habla de la prueba ligeramente diferente que estamos recibiendo después del rediseño”.

Scheffler también jugó sin bogeys y lamentó no haber aprovechado algunas oportunidades más de birdie en el rango de 8 a 12 pies. Pero está justo en la mezcla mientras cierra una temporada de asombrosa consistencia que lo deja a punto de reemplazar a Tiger Woods en la lista de ganancias de su carrera.

En medio de la congestión estaba Scott, quien tiene posibilidades de ganar por primera vez desde 2020.

“Es un buen lugar, a poca distancia de ataque”, dijo Scott. “Sin embargo, está tan congestionado que va a necesitar una gran ronda. Creo que hay alguien al acecho que va a tener eso”.

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Esta versión corrige que Ludvig Aberg, no Adam Scott, hizo la referencia a Aronimink.

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