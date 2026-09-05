Agostina Hein fuera de los Juegos Sudamericanos de Argentina por apendicitis

Campeón del Mundo Junior y incipiente tesoro deportivo nacional argentinoAgustín Hein no competirá en lo que habrían sido sus primeros campeonatos internacionales en casa: los Juegos Sudamericanos de 2026.

Hein, de 18 años, y su entrenador, Sebastián Monterocompartió la noticia de su ausencia en Instagram esta noche, citando una recuperación en curso de una cirugía de apendicitis:

Con mucha tristeza queremos comunicarles que nos retiramos de los Juegos Sudamericanos que se realizarán en Rosario. Como todos saben, me operaron de emergencia de apendicitis, lo que significaba que nuestra participación estaba en riesgo, pero intentamos recuperar fuerzas y dejar que mis médicos guiaran mi decisión. Después de reflexionar sobre los tiempos de recuperación que se deben seguir para evitar complicaciones posteriores (como una hernia que me dejaría fuera del agua más de un mes) junto con mi familia y equipo de profesionales, decidimos retirarnos de los Juegos para asegurarnos una fuerte recuperación y una progresiva vuelta a los entrenamientos. Como equipo estamos muy tristes por no formar parte de la delegación y no cumplir con nuestro compromiso como parte del Comité Olímpico Argentino y CADDA, por la confianza que depositaron en nosotros para cumplir este objetivo. Muchas gracias a todos por comprendernos y seguir apoyándonos este año. Sólo queda desearle éxitos a la gran delegación argentina, vas a brillar.

La ausencia de Hein dolerá no sólo a la selección argentina de natación sino a toda la delegación atlética nacional. Incluso antes de sus considerables mejoras en 2026, el Comité Olímpico Nacional de Argentina la nombró Atleta Femenina del Año 2025 después de ganar siete oros en los Juegos Panamericanos Junior. El Congreso argentino también honró recientemente a Hein con el Premio Malvinas (Islas Malvinas) por sus contribuciones nacionales al deporte.

La estrella junior parecía preparada para continuar con su éxito. Hein ha reescrito el libro de récords de Argentina en los últimos dos años. Los aspectos más destacados recientes incluyen un récord sudamericano y de bronce Pan Pac 400 IM de 4:32.54 y un récord sudamericano de 4:02.99 400 libre.

Para el equipo de natación de Argentina, la noticia llega como un golpe en el estómago después de perderse al mejor nadador masculino.Ulises SaraviaÂ para los partidos en casa. El espectáculo continuará, sin embargo, con la competencia de natación que se llevará a cabo del 13 al 16 de septiembre en Rosario.