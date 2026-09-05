La pintura saqueada por los nazis debe ser devuelta al heredero del marchante de arte judío, dictamina un tribunal argentino

Argentina debe devolver al heredero legítimo propietario una pintura del siglo XVIII robada por los nazis a un coleccionista de arte judío holandés, dictaminó un juez.

El Retrato de una dama del pintor barroco italiano Giuseppe Ghislandi estuvo desaparecido durante ocho décadas antes de ser fotografiado en 2025 colgado en la casa de la hija de un alto oficial nazi que había huido a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial.

“Se dictará orden de devolución del cuadro al heredero” del marchante de arte Jacques Goudstikker, declaró el viernes el juez Santiago Inchausti, tras un acuerdo alcanzado entre las partes interesadas.

El cuadro fue reconocido por primera vez por el periódico holandés AD en fotografías de una casa en venta en el balneario de Mar del Plata.

Estaba colgado sobre un sofá verde en la sala de estar de Patricia Kadgien, cuyo padre, Friedrich Kadgien, era un financista de la organización paramilitar nazi de las SS.

Fue uno de varios nazis de alto rango que escaparon a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial.

Patricia Kadgien, quien sostenía un rosario durante la audiencia en Mar del Plata, fue acusada de encubrimiento y puesta bajo arresto domiciliario junto con su esposo cuando se identificó la obra de arte.

La pareja acordó devolver la pintura a la nuera y única heredera de Goudstikker, Marei von Saher, y donar alrededor de 3.200 dólares a los hospitales locales.

Retrato de una dama se encontraba entre más de 1.000 obras de arte robadas de la colección de Goudstikker después de la invasión nazi de los Países Bajos en 1940.

Goudstikker huyó de su país días después de la invasión, dejando atrás muchas obras que fueron repartidas por altos funcionarios alemanes.

Después de la guerra, el Estado holandés recuperó unas 300 obras de la colección, la mayoría de las cuales devolvió posteriormente a los herederos de Goudstikker. Pero aún quedan más dispersos por todo el mundo.