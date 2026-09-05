El súper PAC alineado con Trump gastará $10 millones en la carrera por el Senado de Texas

El súper PAC MAGA Inc., alineado con Donald Trump, planea gastar millones de dólares en la carrera por el Senado de Texas, según un informe presentado ante la Comisión Federal Electoral el sábado.

El grupo está gastando $10 millones en anuncios televisivos y digitales en la carrera, y la presentación sugiere que MAGA Inc. lanzará anuncios dirigidos al representante estatal James Talarico, el candidato demócrata al Senado en el estado de la estrella solitaria.

El nuevo gasto se produce cuando los republicanos piden a la operación política de Trump que participe en las elecciones intermedias, particularmente en esta carrera de Texas, donde el fiscal general del estado, Ken Paxton, ganó las primarias republicanas contra el senador republicano John Cornyn a principios de este año después de que Trump respaldara a Paxton sobre el senador en ejercicio.

Después de ese respaldo, algunos de los colegas republicanos del Senado de Cornyn se han preocupado públicamente de que a Paxton le resulte más difícil ganar las elecciones generales que a Cornyn debido a varias controversias pasadas.

Paxton fue acusado por la Cámara estatal liderada por los republicanos en 2023 por acusaciones de soborno y abuso de la confianza pública, aunque luego fue absuelto por el Senado estatal después de un juicio. El año pasado, la esposa de Paxton, la senadora estatal Angela Paxton, anunció que había solicitado el divorcio del fiscal general “por motivos bíblicos… a la luz de descubrimientos recientes”, pero se negó a compartir más sobre su razonamiento.

Ambos eventos han dejado un sabor amargo en la boca de algunos republicanos de Texas sobre Paxton y su capacidad para ganar una elección general estatal, particularmente este año, mientras los republicanos esperan conservar sus mayorías en la Cámara y el Senado.

A principios de esta semana, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, RS.D., imploró al equipo de Trump que gastara en Texas, donde Thune estimó que la publicidad cuesta 8 millones de dólares por semana.

“Sus recursos deben aplicarse a Texas porque no podemos perder si queremos conservar una mayoría republicana”, dijo Thune esta semana en Fox News.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ganó las primarias republicanas contra el senador republicano John Cornyn a principios de este año después de que Trump respaldara a Paxton sobre el senador en ejercicio. Archivo Nick Wagner/AP

Los comentarios del líder de la mayoría se produjeron cuando algunos republicanos que están centrados en mantener la Cámara y el Senado este otoño se han sentido frustrados por la falta de compromiso del presidente en la campaña de mitad de período, dijeron a NBC News cuatro personas involucradas en la estrategia del Partido Republicano.

“En algún lugar de él, el presidente Trump sabe que debería preocuparse por las elecciones intermedias y el éxito del partido”, dijo una de las personas. “Pero debido a eso, es demasiado pronto para decir si hizo lo suficiente para ayudar”.

Específicamente, los republicanos han presionado al presidente para que gaste parte de su fondo de guerra MAGA Inc. en las elecciones al Senado lo antes posible, particularmente en Texas.

“El presidente dijo que iba a hacer campaña y que iba a gastar dinero”, dijo a NBC News un agente republicano involucrado en las campañas de mitad de período. “El tiempo dirá si se equivocó al esperar tanto tiempo”.

El miércoles, Trump se comprometió a viajar y apoyar a los candidatos republicanos, incluido Paxton, por todo el país antes de las elecciones de mitad de período de noviembre.

“Vamos a ir a Texas y trabajar para Ken Paxton, que es un gran tipo”, dijo el presidente a los periodistas.

También abordó sus recientes críticas al vestuario de Paxton y agregó: “Puede que no te guste su aspecto. Puede que no te guste su aspecto. Puede que no te gusten sus entrevistas televisivas, pero era el mejor fiscal general del país… y eso habla mucho más que el traje que lleva puesto y que no luce tan bien”.

MAGA Inc. tenía más de 400 millones de dólares en el banco al 31 de julio, según el informe de recaudación de fondos más reciente del grupo.

El grupo comenzó a lanzar anuncios de televisión a nivel nacional destacando la agenda de Trump a principios de esta semana.

En declaraciones a los periodistas el viernes, el presidente dijo que planeaba utilizar el fondo de guerra de MAGA Inc. para gastar hasta 500 millones de dólares en impulsar a los candidatos republicanos en las elecciones de mitad de período.

â€œCreo que tengo cerca de mil millones de dÃ³lares en el super PAC, y estoy asignando probablemente $400 o $500 millones. Así que gastaré, gastaremos”, dijo.

“Voy a hacer contribuciones a varias campañas de personas que creo que son buenas, de republicanos que creo que son buenos”, añadió Trump más tarde. “La gente que creo que va a ganar y puede ganar o está cerca de ganar… Voy a gastar cualquier cantidad de dinero necesaria para tratar de ayudarnos”.