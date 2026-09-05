Milei de Argentina quiere que las mujeres tengan más hijos mientras él recorta apoyo a las familias

Desde el escenario de un hotel de lujo en Buenos Aires, el presidente argentino Javier Milei apuntó recientemente a uno de sus objetivos recurrentes: las mujeres, a quienes culpa por la caída de las tasas de natalidad que vive Argentina desde hace más de una década.

“Estamos pagando un precio muy alto por la locura de los pañuelos verdes”, dijo, refiriéndose al símbolo utilizado en el movimiento por el derecho al aborto en Argentina. “Esa obsesión por matar niños en el útero también nos está costando muy caro en términos de crecimiento, y ni siquiera hablemos de lo que significa para el sistema de pensiones”.

El presidente argentino, que no tiene hijos, exige que las mujeres tengan hijos para mejorar las perspectivas económicas del país, pero sus decisiones políticas hacen poco para alentar o apoyar ese proceso. Un informe reciente de la coalición intersectorial La Cocina de los Cuidados encontró que, de las 50 políticas nacionales relacionadas con el cuidado que alguna vez existieron, solo dos permanecen en pleno funcionamiento. El resto ha sido derogado, recortado o desmantelado durante su administración.

La disminución de la tasa de natalidad en Argentina comenzó gradualmente en la década de 1980 y se aceleró después de 2014, lo que significa que no puede explicarse por la legalización del aborto, que se aprobó mucho más tarde, a finales de 2020. La tasa de fertilidad del país se sitúa actualmente en 1,2 hijos por mujer, muy por debajo del nivel necesario para mantener estable a la población en el tiempo, una tendencia que se observa en gran parte del mundo.

Es cierto que los movimientos feministas han ayudado a establecer la idea de que la maternidad es un proyecto de vida posible y no el único, reduciendo el número de mujeres que tienen hijos a pesar de no quererlos. El embarazo adolescente también ha caído un 72% entre 2014 y 2024, gracias a programas ampliados de educación y prevención sexual como ENIA, lanzado en 2017 y luego desmantelado por Milei. Pero no es cierto que las mujeres argentinas simplemente hayan dejado de querer tener hijos.

“Los datos confirman que el deseo de tener hijos sigue siendo fuerte en la sociedad argentina, pero existe una brecha entre lo que la gente quisiera y lo que realmente pueden lograr”, dice Mariana Isasi, jefa de la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina. Una encuesta nacional sobre intenciones reproductivas realizada por el UNFPA y la consultora Voices! encontró que el 57% de las personas entre 18 y 45 años aún no han tenido tantos hijos como les gustaría si no hubiera limitaciones de ningún tipo. Las razones más comúnmente citadas para posponer, limitar o evitar la paternidad fueron la incapacidad de brindarle a un niño seguridad económica (79%) o una vivienda adecuada (78%), así como la falta de tiempo para las responsabilidades de cuidado (74%).

En ese contexto, abordar el desafío demográfico no debería centrarse en promover un modelo familiar particular (la familia de dos hijos sigue siendo el ideal preferido, según la encuesta), ni en presionar a las mujeres para que se reproduzcan. Más bien, debería tratarse de crear las condiciones necesarias para respaldar una amplia gama de opciones de vida.

La encuesta de La Cocina de los Cuidados encontró que entre la larga lista de programas desmantelados bajo la administración de Milei se encontraba el Plan 1.000 Días, que brinda apoyo integral durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé y cuyo presupuesto cayó un 34% entre 2023 y 2026. Otras bajas incluyen kits de lactancia, sin compra ni distribución de nuevos kits y ahora solo se entrega fórmula infantil; financiamiento para la construcción y renovación de centros de primera infancia, que fue eliminado; y prestaciones de atención por discapacidad, de las cuales sólo una de cada 10 solicitudes ha sido aprobada en los últimos tres años. Las únicas dos medidas que siguen plenamente vigentes son el índice de crianza de los hijos, una herramienta estadística utilizada para medir el tiempo y los recursos necesarios para criar a un hijo, y un crédito de pensión que otorga a las mujeres un año adicional de contribuciones por cada hijo que tengan.

â€œCada vez más familias tienen que descubrir por sí mismas cómo criar, mantener, alimentar y cuidar a los niños; necesidades que deberían ser parte de un sistema de protección social”, dice la economista Lucía Cirmi Obón, una de las autoras del estudio. Para Cirmi, que la semana pasada se unió a 250 organizaciones sociales para presentar un Acuerdo Nacional de Cuidados, el desafío es canalizar la demanda que ya existe en la sociedad y hacer del apoyo al cuidado la próxima gran frontera de los movimientos feministas.

Pero aumentar las tasas de natalidad, o acelerar su caída, implica más que un conjunto de medidas políticas aisladas. El gobierno ultraconservador de Milei no sólo ha desmantelado programas de apoyo específicos; también ha promovido cambios sociales más amplios, como una reforma laboral que ha hecho posible jornadas laborales de 12 horas, reduciendo el tiempo disponible para criar y cuidar a los niños. Cirmi señala que los recortes de Milei también han afectado al presupuesto educativo, aunque la disminución del número de niños podría aprovecharse como una oportunidad para mejorar la calidad de la educación, ampliar los servicios de primera infancia, donde todavía no hay plazas suficientes para todos los niños, y aumentar el número de profesores por aula.

“Parece haber una urgencia por tener más bebés, pero muy poco apoyo para los niños y las familias que eligen tenerlos hoy”, dice Florencia Sichel, filósofa y autora de Todas las exigencias del mundo (Todas las Demandas del Mundo). Para ella, esto refleja una sociedad que no valora las tareas de cuidado. Habla con EL PAÍS por altavoz mientras conduce entre recados para su hija pequeña, recogiéndola de un lugar y llevándola a otro. “Aquellos de nosotros que hoy decidimos traer hijos al mundo lo hacemos a un costo muy alto, que recae en cada familia”, dice.

Para Sichel, la caída de las tasas de natalidad es, en última instancia, parte de una cuestión más amplia ligada a los derechos y las políticas públicas. Requiere pensar no sólo en la disponibilidad de plazas en las escuelas preescolares, sino también en parques bien mantenidos en cada barrio, servicios de cuidado con apoyo público y políticas de licencia parental. En última instancia, significa construir un país que sea más acogedor para los niños y las familias que eligen tenerlos.

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