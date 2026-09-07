¿Por qué las Islas Malvinas son tan importantes para el Reino Unido y Argentina?

EXPLICADOR

El reclamo de soberanía de Argentina está consagrado en su constitución, pero la producción de petróleo aumenta los riesgos económicos.

Una disputa entre Argentina y Gran Bretaña sobre el control de las Islas Malvinas ha estallado nuevamente, después de que el presidente argentino Javier Milei dijera que los “vientos de cambio” favorecen el reclamo de su país sobre el territorio autónomo de ultramar del Reino Unido.

La presidencia de Argentina dijo en un comunicado el viernes que había ordenado la apertura de procedimientos para “investigar y sancionar” a 45 entidades “vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos” en torno a las Malvinas, que los argentinos llaman Las Malvinas.

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Los comentarios siguieron a los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump de que Estados Unidos estaba revisando su posición sobre las Islas Malvinas. Washington ha amenazado con oponerse a la soberanía británica sobre el archipiélago del Atlántico Sur si no aumenta su gasto en defensa de la OTAN.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, respondió afirmando el compromiso “inquebrantable” de Gran Bretaña con las Malvinas. “Las Malvinas son británicas porque los isleños eligen ser británicos”, dijo en una publicación en las redes sociales.

Los residentes de las Islas Malvinas han indicado que prefieren seguir siendo parte del Reino Unido, y el Secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, dijo que el país “defenderá resueltamente” su derecho a la autodeterminación.

¿Por qué las Islas Malvinas son importantes para el Reino Unido y Argentina?

Gran Bretaña y Argentina libraron una guerra de 10 semanas en 1982 por las islas del Atlántico Sur, ubicadas a unos 600 kilómetros (375 millas) al este del extremo sur de Argentina.

Terminó con la rendición de las tropas argentinas después de 74 días de combates en los que murieron 649 argentinos y 255 soldados británicos.

El reclamo de soberanía de Argentina está consagrado en su constitución y con frecuencia se invoca como expresión de identidad nacional. Milei dijo que las islas son “nuestro futuro” y que Argentina necesita “recuperarlas” como un asunto de importancia nacional.

El libertario de derecha se está preparando para buscar la reelección en octubre de 2027 mientras sus índices de aprobación caen en picado. Las encuestas muestran que sólo alrededor del 34 por ciento de los argentinos apoyan sus drásticas políticas de ajuste de cinturón y desregulación.

Los planes para la producción de petróleo a gran escala alrededor de las islas aumentan los riesgos económicos de la disputa. Milei declaró que el proyecto petrolero de aguas profundas Sea Lion, una operación conjunta del Reino Unido e Israel, era un “peligro claro y presente” para los reclamos del país.

Se espera que la producción en el campo situado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas comience en 2028. Argentina considera el proyecto una explotación ilegal de recursos en aguas que reclama como propias. “Cualquier avance adicional en las Islas Malvinas será considerado una violación de nuestra seguridad nacional”, dijo Milei.

Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum restaron importancia a las amenazas de Milei en una declaración conjunta el viernes, diciendo que seguirían adelante con el plan Sea Lion bajo licencias otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y respaldadas por Gran Bretaña.

¿Cómo está participando Estados Unidos en la disputa?

Estados Unidos ha señalado que podría cambiar su posición de larga data sobre el futuro de las Malvinas. Durante décadas, las sucesivas administraciones estadounidenses se han mantenido neutrales respecto de las reclamaciones en competencia, reconociendo al mismo tiempo la administración de facto de las islas por parte de Gran Bretaña.

Un alejamiento de esa posición corre el riesgo de inflamar las ya elevadas tensiones transatlánticas entre Washington y sus aliados de la OTAN.

Milei dijo que Estados Unidos estaba considerando un cambio de posición porque ve a Argentina como un “socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición estratégicamente importante que puede ser un aliado valioso en las próximas décadas”.

El líder argentino es un personaje habitual en las reuniones políticas conservadoras pro-Trump en Estados Unidos, y Trump ha descrito anteriormente al líder populista de extrema derecha como su “presidente favorito”.

Trump ha criticado repetidamente a Gran Bretaña por su postura sobre la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, acusándola de no ayudar a Washington en la lucha contra Teherán y de no ayudar a Estados Unidos a reabrir el Estrecho de Ormuz.

Benjamin Gedan, director del programa para América Latina del Centro Stimson en Washington, DC, dijo que los indicios de un cambio hacia la neutralidad estadounidense en la disputa sobre las Malvinas estaban claramente diseñados para irritar al primer ministro británico, Andy Burnham.

A pesar de la buena relación entre Trump y Milei, cualquier resolución de la disputa de las Malvinas todavía depende de persuadir al Reino Unido. “Cualquier solución a esta disputa de larga data seguramente implicará negociaciones”, dijo Gedan. “Y eso significa persuadir a los británicos, no a los estadounidenses”.