Los Wallabies aseguran una histórica victoria en la serie en Argentina después del empate en Mendoza

INFORME DEL PARTIDO: Los Wallabies han perdido la oportunidad de conseguir una victoria contra una Argentina insuficiente en un empate 28-28 en Mendoza que aún así aseguró una victoria histórica en la serie contra Los Pumas.

En busca de una quinta victoria consecutiva y cuarta consecutiva con el nuevo entrenador Les Kiss, los visitantes se beneficiaron de tarjetas amarillas consecutivas de Argentina por golpes deliberados que dejaron a los anfitriones con dos menos durante la mayor parte de los últimos 10 minutos.

Pero con Carter Gordon también lesionado (los corredores Kalani Thomas y Ryan Lonergan actuaron como creadores de juego), los anfitriones perdieron la posesión y luego golpearon mientras Los Pumas aguantaban.

La victoria de Australia por 27-21 en San Salvador una semana antes aseguró una primera victoria en la serie en Argentina para el equipo, que había sufrido grandes derrotas en el partido de vuelta en sus dos visitas anteriores.

Los Wallabies lideraban 14-0 después de intentos del capitán Harry Wilson y del extremo Max Jorgensen, luego de una inteligente preparación de los delanteros.

Pero los anfitriones, en un clima de cuatro grados y una lluvia torrencial, encontraron el equilibrio y luego amenazaron con seguir adelante después del descanso cuando Tom Wright concedió un penalti innecesario por un antebrazo perdido después de tocar el balón muerto en lo que debería haber sido el final del juego.

El flanker Fraser McReight aceleró el ruck para darle a los Wallabies la ventaja, pero los anfitriones se levantaron, mauls dominantes y patadas de precisión que llevaron a intentos consecutivos que los dejaron claro, 28-21, con 15 minutos por jugar.

El partido volvió a cambiar cuando el pívot argentino Lucio Cinti recibió una tarjeta amarilla por un derribo deliberado a falta de 12 minutos para el final.

Segundos después, el fullback Santiago Carreras lo siguió, mientras también regalaba un try de penal, cuando extendió una mano para negarle un try a Filipo Daugunu.

Eso niveló las cosas 28-28 con 10 minutos por jugar, pero el capitán de dos intentos Pablo Matera ganó un penal crucial defendiendo el ruck y los esfuerzos de los Wallabies por encontrar el ganador del partido fueron infructuosos en un final frustrante.

Los goleadores:

Para Argentina:

Intenta: Matera 2, Mendy, Ruiz

Contras: Carreras 4

Para Australia:

Intenta: Wilson, Jorgensen, McReight, intento de penalti

Contras: Lonergan 3

Equipos:

Argentina: 15 Santiago Carreras, 14 Rodrigo Isgro, 13 Lucio Cinti, 12 Faustino Sanchez Valarolo, 11 Ignacio Mendy, 10 Nicolas Roger, 9 Simon Benitez Cruz, 8 Joaquin Moro, 7 Guido Petti, 6 Pablo Matera (captain), 5 Franco Molina, 4 Ephrain Elias, 3 Pedro Delgado, 2 Ignacio Ruiz, 1 Boris Wenger.

Reemplazos: 16 Leonel Oviedo, 17 Mayco Vivas, 18 Francisco Moreno, 19 Tomás Lavanini, 20 Juan Martín Scelzo, 21 Facundo Cardozo, 22 Gaonzalo Bertranou, 23 Mateo Soler.

Australia: 15 Tom Wright, 14 Max Jorgensen, 13 Joseph-Aukuso Suaalii, 12 Len Ikitau, 11 Filipo Daugunu, 10 Ben Donaldson, 9 Ryan Lonergan, 8 Harry Wilson (capitán), 7 Fraser McReight, 6 Rob Valetini, 5 Jeremy Williams, 4 Josh Canham, 3 Taniela Tupou, 2 Billy Pollard, 1 Angus Bell.

Reemplazos: 16 Josh Nasser, 17 Aidan Ross, 18 Massimo De Lutiis, 19 Lukhan Salakaia-Loto, 20 Charlie Cale, 21 Kalani Thomas, 22 Carter Gordon, 23 Isaac Henry.

Árbitro: James Doleman (Nueva Zelanda)

Árbitros asistentes: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda), Gianluca Gnecchi (Italia)

TMO: Glenn Newman (Nueva Zelanda)