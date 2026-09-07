Daniel Dubois vs Fabio Wardley: la revancha por el título mundial de peso pesado tendrá lugar en Londres

Daniel Dubois defenderá su título mundial de peso pesado de la OMB contra el ex campeón Fabio Wardley en una revancha muy esperada el 17 de octubre en el O2 Arena de Londres.

El londinense Dubois, de 28 años, destronó a Wardley con un nocaut en el undécimo asalto en un emocionante enfrentamiento entre británicos en Manchester en mayo para convertirse en dos veces campeón mundial.

Fue anunciado durante la cartelera del sábado de la pelea por el título mundial de peso pesado de la FIB entre Moses Itauma y Filip Hrgovic, con Dubois y Wardley enfrentándose en el ring.

Dubois dijo que predice una “victoria dominante” antes de agregar: “Sigamos adelante. Es sólo una guerra”.

“Cuando entres al agua, te mojarás. Ya veremos. Dame un poco de ese cara a cara, muchacho”.

El primer encuentro estuvo a la altura de lo esperado, con dos de los mejores pegadores de la división produciendo una pelea dramática que mostró el poder de ambos hombres.

Wardley derribó a Dubois dos veces al comienzo de la pelea, pero Wardley ensangrentado absorbió un fuerte castigo antes de que el árbitro detuviera la pelea.

Fue la primera derrota de la carrera profesional del jugador de 31 años en su pelea número 22.

“No pasó mucho tiempo [to agree]. El O2 es como un hogar lejos del hogar para mí”, dijo Fabio Wardley en DAZN.

“Estoy deseando volver a hacerlo. Será una revancha y una venganza.

“Llegamos a la pelea con toda la confianza del mundo, pero era necesario hacer ajustes”.