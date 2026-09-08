Argentina presenta denuncia penal contra petroleras por perforaciones en Malvinas

Yasin Güngör

Argentina anunció el lunes una denuncia penal formal contra varias compañías energéticas internacionales por perforar en busca de petróleo y gas bajo licencias británicas cerca de las Islas Malvinas, que Buenos Aires llama Islas Malvinas.

El Ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, respaldado por el Fiscal General del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó la denuncia ante un tribunal federal contra Navitas Petroleum, con sede en Israel, JHI Associates de Canadá y Eco Atlantic Oil and Gas. El gobierno también está apuntando a directores, gerentes y accionistas individuales, acusándolos de realizar exploraciones no autorizadas de hidrocarburos, petróleo y gas natural en la cuenca de Malvinas del Norte.

La oficina del presidente argentino, Javier Milei, dijo que la acción legal es una “acción concreta para proteger los recursos naturales y salvaguardar la soberanía” de Argentina.

La larga disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, un archipiélago controlado por los británicos situado a unos 483 kilómetros (300 millas) al este de la costa argentina, ha estallado recientemente a medida que los proyectos de perforación en alta mar avanzan hacia la producción. Buenos Aires sostiene que Gran Bretaña ha ocupado ilegalmente las islas desde 1833.

Como parte de una política defensiva más amplia, Milei también firmó una directiva que instruye al ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, a priorizar el financiamiento de una base naval integrada, una instalación militar estratégica diseñada para apoyar la seguridad marítima y la defensa territorial.

La denuncia sigue a procedimientos de sanción separados iniciados por Argentina el viernes contra 45 personas y entidades. Milei advirtió anteriormente que el proyecto petrolero Sea Lion, una empresa de perforación en alta mar, representa una amenaza inminente para los recursos nacionales. Si bien Londres ha descartado estas amenazas legales calificándolas de política interna, las empresas extranjeras dijeron que planean continuar con las perforaciones bajo licencias del Reino Unido.