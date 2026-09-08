Canal Beagle entre montañas y mar en Ushuaia

Canal Beagle es el nombre en español del Canal Beagle, el estrecho estrecho de este a oeste que pasa al sur de Ushuaia en el extremo sur de Argentina, entre montañas, islas y frías aguas australes en el archipiélago de Tierra del Fuego. Canal Beagle

Montañas, islas y una ruta marítima subpolar

El Canal Beagle atraviesa el archipiélago más amplio de Tierra del Fuego en una latitud de alrededor de 55° sur, formando una ruta marítima interior en lugar de un paso en mar abierto. Archipiélago de Tierra del Fuego Se extiende por unos 240 km (150 millas) y tiene una tendencia general de este a oeste, separando la isla principal de Tierra del Fuego al norte de islas como Navarino y Hoste al sur. 240 km de largo

Al sur de Ushuaia, el canal se encuentra entre los escarpados flancos meridionales de los Andes y la tierra más baja y fragmentada del lado chileno, lo que ofrece a los viajeros una vista de las laderas cubiertas de nieve y de pequeñas islas dispersas en el mismo cuadro. Cordillera de los Andes y Canal Beagle En su tramo occidental, el Canal Beagle se divide alrededor de la Isla Gordon en dos brazos que rodean la isla antes de que las aguas se reúnan más al este, un giro en la ruta que muestra que se trata de una zona glacial con forma. paisaje en lugar de un simple corte recto a través de la roca. Se divide en dos ramas alrededor de Isla Gordon

Un estrecho fronterizo con una historia compartida

El Canal Beagle forma parte de la frontera entre Argentina y Chile, con Tierra del Fuego argentina en la costa norte e islas chilenas como Navarino en el lado sur a lo largo de la sección oriental. Frontera entre Argentina y Chile Más hacia el Atlántico, islas como Picton, Nueva y Lennox marcan la salida del canal al mar abierto y fueron el foco de una disputa territorial resuelta por tratado en 1985. Islas Picton, Nueva y Lennox

El estrecho toma su nombre en inglés del HMS Beagle, el barco británico en el que Charles Darwin navegó a principios de la década de 1830 mientras exploraba las costas y canales del sur de Sudamérica.

Geología glacial y un corredor marino tallado

Geológicamente, el Canal Beagle se encuentra en una zona andina activa donde las rocas deformadas de los Andes fueguinos son invadidas por dioritas del Cretácico y basaltos alcalinos, todos plegados y metamorfoseados por las presiones que construyeron la cadena montañosa. Principales estructuras andinas.Formadas por acción glaciar.

El hielo de la Cordillera Darwin avanzó hacia esta región durante glaciaciones sucesivas, profundizando los valles existentes y erosionando el lecho marino hasta formar un corredor sumergido flanqueado por pendientes pronunciadas y plataformas que ahora sostienen la ciudad de Ushuaia y su puerto. Glaciaciones de la Cordillera Darwin Este origen glacial le da a la vía fluvial un perfil distintivo: relativamente estrecho en algunos lugares, ensanchándose en otros, siempre fuertemente alineado con la veta de las montañas y proporcionando un paso protegido pero complejo que une el Pacífico y el Atlántico. cuencas.

Visitar el Canal Beagle: lo que los viajeros de Europa Occidental deben saber

El Canal Beagle se encuentra inmediatamente al sur de Ushuaia, en el sur de Argentina, y desde el puerto de la ciudad salen excursiones en barco para explorar el estrecho y sus islas.

La costa alrededor de Ushuaia combina instalaciones portuarias con secciones de pendiente pronunciada, y el tiempo en el agua generalmente implica moverse entre cubiertas y miradores al aire libre expuestos al viento y al rocío.

La región se encuentra dentro de la zona subpolar del hemisferio sur y el clima sobre el canal puede traer bajas temperaturas, nubes y cambios repentinos en la visibilidad incluso en períodos estables.

El español es el idioma oficial y la moneda es el peso argentino.

Los requisitos de entrada dependen de su nacionalidad; Los viajeros del Reino Unido pueden consultar los consejos de viaje de la FCDO en gov.uk/foreign-travel-advice, y los viajeros irlandeses, el Departamento de Asuntos Exteriores en ireland.ie.

Buscando Canal Beagle en plataformas sociales

Estos enlaces abren búsquedas de Canal Beagle en cada plataforma.

Preguntas frecuentes sobre Canal Beagle

¿Dónde está el Canal Beagle en relación con Ushuaia y el resto de Sudamérica?

El Canal Beagle pasa por Ushuaia en el sur de Argentina, dentro del archipiélago de Tierra del Fuego en el extremo sur del continente sudamericano.

¿Qué pueden esperar los viajeros al visitar el Canal Beagle en barco?

Los viajes en barco ofrecen vistas de los Andes descendiendo hacia el mar, islas dispersas y el largo tramo este-oeste del estrecho, con condiciones determinadas por el clima subpolar.

¿Qué distingue al Canal Beagle de las vías fluviales del sur?

El canal combina un corredor marino excavado por glaciares, un papel fronterizo entre Argentina y Chile y un entorno donde montañas, islas y mares fríos se encuentran de cerca.

Descargo de responsabilidad…