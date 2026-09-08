Un tribunal argentino ordena la devolución del retrato de un viejo maestro saqueado por los nazis al heredero de un comerciante judío

Una pintura saqueada por los nazis descubierta el año pasado en fotografías de un listado de bienes raíces de una casa en Argentina será restituida a Marei von Saher, heredera del marchante de arte judío holandés Jacques Goudstikker, en un caso que sus abogados consideran prácticamente sin precedentes porque la obra fue recuperada de manos privadas mediante procedimientos penales.

retrato de una damauna pintura del siglo XVIII de Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti (anteriormente atribuida a Giuseppe Ghislandi) valorada en unos 250.000 euros, había permanecido durante décadas en posesión de la familia de Friedrich Kadgien, un funcionario del régimen nazi que huyó de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y finalmente se instaló en Mar del Plata.

“Hasta donde sabemos, esta es la primera vez que la justicia argentina recupera y restituye un cuadro saqueado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial”, dice Juan Ignacio Pascual, uno de los abogados argentinos que representa a Von Saher y la familia Goudstikker. El periódico del arte. Pascual trabajó en el caso junto a los abogados argentinos Herberto Robinson y Guillermo Brady.

Giuseppe Ghislandi retrato de una dama en un listado en la web de la inmobiliaria Robles Casas & Campos en agosto de 2025 Foto de : Robles Casas & Campos

El 4 de septiembre, el juez federal Santiago Inchausti aprobó un acuerdo para suspender el proceso penal contra Patricia Kadgien, hija de Friedrich Kadgien, y su marido, Juan Carlos Cortegoso, acusados ​​de encubrimiento agravado. La pareja evitó el juicio al aceptar una serie de condiciones, incluida la renuncia expresa e irrevocable a cualquier derecho presente o futuro sobre la pintura.

Pascual dice que su cliente aceptó el acuerdo porque recuperar el cuadro era su principal objetivo. “Y esto es lo más excepcional: la restitución no se produjo mediante un acuerdo con un Estado o un museo, como ha ocurrido en muchos casos internacionales relacionados con arte saqueado por los nazis”, afirma. “Aquí la obra estaba en manos privadas, y fue a través de un proceso penal argentino, con la participación de los demandantes y el trabajo de la justicia argentina, particularmente de la Fiscalía Federal en Mar del Plata, que se obtuvo una decisión judicial que ordenaba su restitución a los herederos de su último legítimo propietario”.

“No conocemos ningún caso comparable que implique una obra saqueada por los nazis encontrada en manos privadas y cuya restitución a sus legítimos herederos haya sido ordenada en el marco de un proceso penal”, añade Pascual. “En ese sentido, consideramos que se trata de un caso prácticamente sin precedentes”.

Una reciente audiencia en un juzgado de Mar del Plata en el marco del proceso penal relacionado con Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti. retrato de una dama Foto: BeleÌ n Cano, Ministerio Público Fiscal

Goudstikker huyó de los Países Bajos tras la invasión alemana en 1940 y murió durante el viaje. Su galería, que albergaba más de 1.100 obras, fue saqueada por los nazis. Sus herederos han pasado décadas buscando la devolución de la colección, incluso consiguiendo la restitución de 202 obras por parte del gobierno holandés en 2006.

“Estoy encantado con la decisión del tribunal de restituir esta importante obra de arte”, dijo Von Saher en una declaración proporcionada a El periódico del arte a través de Yaél M. Weitz, abogado del bufete de abogados de Nueva York Freedman Normand Friedland. “Hace más de 80 años, esta pintura fue robada por los nazis, primero por [Hermann] Göring, luego por Kadgien, cuyos descendientes lo ocuparon durante décadas. Es hora de cerrar este capítulo, de devolver el cuadro a mi familia y restaurar una parte del legado de Jacques Goudstikker”.

Von Saher, que vive en Estados Unidos y es viuda del único hijo de Goudstikker, espera que la pintura pueda permanecer temporalmente en Argentina y exhibirse públicamente antes de ser devuelta a la familia. Weitz dice que está en contacto con museos de Argentina y Pascual confirma que se están considerando varios lugares.

El Museo del Holocausto de Buenos Aires había sido mencionado como posible lugar para exhibir la pintura antes de su restitución. Un representante del museo cuenta El periódico del arte que no ha recibido nueva información de los herederos Goudstikker y, “dada la discreción que requiere un caso de tanta importancia pública”, esperará la decisión de la familia sobre cómo y cuándo anunciar el destino del cuadro.